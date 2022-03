A község természeti és épített adottságai évek óta turisták ezreit vonzza a környékre. A Siroki Vár mellett sok olyan rejtett kincse van a településnek, melyet érdemes megmutatni, s népszerűsíteni is.

Tuza Gábor polgármestert arról kérdeztük, miként hasznosítják mindezeket. Elmondta, néhány éve tanösvényt álmodtak meg, s a tervüket elnyert pályázat útján is támogatta a kormány.

– Az egykori barlanglakásokból az ott lakókat sikerült kiköltöztetni – közölte a helység vezetője. – Töprengtünk azon, hogy az elhagyott, omladozó félben lévő egykori lakóépületeket miként lehetne hasznosítani. Sokan ide hordták az illegális szemetet, melyet hiába takaríttattunk el, mindig újratermelődött. Ekkor jött az ötlet, hogy a helyreállítás után bemutató teret is ki lehetne alakítani, ismertetve Sirok történetének egy szeletét. Például a kőbányászatot, az azzal kapcsolatos munkákat, eszközöket, a tufába vájt barlanglakások történetét, azok berendezési tárgyait, az ott lakó emberek életét. Tovább fűztük a gondolatot. Ha már a barlanglakásokról adunk képet, akkor a környezetét, az erdőt, a távolabbi Kútvölgyet is meg lehetne mutatni az ide érkezőknek. Végül három tanösvénykört jelöltünk ki, jártunk be, és sok-sok bemutatásra érdemes természeti és épített örökséget találtunk.

Sirokot és környékét bemutató rövidfilmet is levetítenek

Mindegyik körnek az induló és érkező pontja a most átadott turisztikai központ lesz, amely korábban parókiaként, majd tsz-irodaként, később könyvtárként működött. Itt minden a tanösvényekkel, Sirokkal és a környékével kapcsolatos információt megtudhat a látogató. Az épületben kapott helyet Borics Pál siroki szobrászművésznek a Kő gyermekének című állandó kiállítása, a művész életpályájának rövid bemutatása. Időszakos tárlatként a helyi gobelin-, fafaragó- és fotóművészek bemutatkozására is lesz lehetőség. Akadálymentesített szociális blokkot, ajándékboltot, kávézót is kialakítottak. A padlástérben közösségi tér épült, amely kiállításokra, különböző rendezvényekre, ismeretterjesztő előadások megtartására is tökéletes helyszín. A kávézó vendégtermében a Sirokot és környékét bemutató rövidfilmet is levetítenek a vendégeknek, ízelítőt adva a tanösvényeken látható különlegességekről.

A három tanösvényhez – amelyeken láthatók a barlanglakások, a Kútvölgy, a Nyírjes tó, a Gergely-sara forrás, a Kőbálványok, illetve számos érdekes növény- és állatfaj – csatlakozott egy negyedik is, amely átvezet Sirokból Szajlára, bemutatva az Attila dombot. Jókora túrával, gyönyörű tájon át újra a siroki várnál csatlakozik a többi tanösvényhez. A cél, hogy egyre több turista látogasson el Sirokba, s ha van rá mód, minél hosszabb időt töltsenek el ott. Ez a helyi a vendéglátók s a szállásadók érdeke is.