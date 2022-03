– A Mastercard által publikált kártyahasználati szokásokkal kapcsolatos kutatás eredményeiből kiderült, hogy a magyar banki ügyfelek 58 százaléka használja napi szinten a bolti fizetései alkalmával a bankkártyáját – derül ki az Origo.hu közléséből.



A pandémia kezdete óta a készpénzhasználat helyett többen választják a biztonságosabb, érintésmentes fizetési módokat. A kutatás szerint úgy tűnik, hogy a vásárlási szokásainkat érintő változások, melyeket a vírus idézett elő, megmaradnak a járvány lecsengése után is.



A felmérésből kiderült továbbá, hogy 2021-ben a megkérdezettek 22 százaléka tért át a kártyás fizetésre úgy, hogy azelőtt csak készpénzt használt fizetőeszközként. Arról is megkérdezték a résztvevőket, mi motiválja őket, hogy ne egyéb módon, hanem bankkártyával fizessenek.

Egri boltok tapasztalatai – Üzletünkben is elképesztő átalakulás történt az elmúlt néhány évben a fizetési szokásokat illetően. A Covid megjelenése előtt a vásárlások körülbelül 40 százaléka zárult kártyás fizetéssel, ez mára elérte a 65 százalékot. A vírus előtt a kisebb tételeket sokan fizették készpénzzel, mostanra viszont szinte már csak a 70 év feletti korosztály él ezzel a lehetőséggel – tájékoztatta lapunkat Verbőczi-Varga Melinda, az egri Mabella Fehérnemű tulajdonosa. Haron Ildikó, az egri Rádi Pékség általános igazgatója elmondta a Heolnak, hogy már a vírus előtt is népszerű volt üzleteikben a kártyás vásárlás, de a járvány alatt jelentősen megnőtt ezek száma. Hozzátette, pékségeikben jelezték is a vásárlók, hogy a készpénznél higiénikusabb fizetési mód, ha kártyát használnak, s erre az eladók is felhívták a figyelmet.

– A válaszadók 77 százaléka a gyorsaságot, 76 százalékuk a kényelmet, míg 68 százalékuk a költések utánkövethetőségét, és 64 százalékuk a mindenkori hozzáférhetőséget emelte ki. Ezek mellett 59 százalék számára fontos szempont az is, hogy barátaik is így fizetnek, illetve 57 százalék válaszolta azt, hogy a kártyás fizetésekkel hozzájárulhatnak a gazdaságfehérítéshez és a méltányos kereskedelemhez, azaz a fair trade-hez is – közölte a kutatás eredményeit az Origo, megjegyezve, hogy a kutatást a Mastercard megbízásából a Free Association készítette 2021 novemberében. A felmérést a 18–65 éves, városban élő, bankszámlával rendelkező lakosság körében végezték.

Megkérdeztük olvasóinkat, ők milyen fizetési módot részesítenek előnyben, befolyásolta-e a szokásaikat a Covid. Arra is rákérdeztünk, a háborúval kapcsolatos hírek hallatán elgondolkodtak-e azon, hogy a készpénzt részesítsék előnyben.



Már a világjárvány előtt is bankkártyával fizettem, ahol csak lehetett. Miután szinte mindenhol elérhetővé tették az érintésmentes fizetést, azóta részesítem a kártyát előnyben – mondta el olvasónk, Iváncsikné Bíró Orsolya Egerben élő fiatal anyuka. Hozzátette, hallott róla, hogy a háborúval érintett részeken sokan felvették a bankautomatákból a pénzüket, félve attól, hogy később nem férnek hozzá, de bízik benne, neki ezt sosem kell megélnie, s jelenleg továbbra is kártyával fizet mindenhol.



Prázmári Kálmánné egri nyugdíjas azt közölte, ő is legtöbbször bankkártyával fizet, és ez már a Covid előtt is így volt. Csak ott használ készpénzt, ahol nem fogadnak el bankkártyát. Megjegyezte, reméli, nem kerül rá sor, hogy készpénzt kelljen használnia a háború hatására.

A vírus előtt is fele-fele arányban fizettem készpénzzel és kártyával. Nem gondolkodtam azon, hogy a háború miatt változtassak a fizetési szokásaimon. Úgy gondolom, mivel általában minden jövedelem jellegű bevétel bankszámlára érkezik, nem lenne szerencsés, ha mindig ki kellene venni az egész összeget – fejtette ki Hegyiné Pető Edit egri lakos.