Az erdők ­nemzetközi világnapján vette kezdetét az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Tavaszi nagytakarítási kampánya, melyhez az Egererdő Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is több szemétgyűjtő túrával csatlakozott. A tapasztalatok szerint a járvány hatására egye többen kirándulnak, de ezzel együtt a szemét mennyisége is növekedett az erdőben. A két szervezet több akciót is meghirdetett a Bükkben, a Mátrában. A térségben április 5-én 9 órától Szúcs Bányatelepen az Egererdő szervez szemétszedést, amelyre várják az önkénteseket.