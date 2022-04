– A vendéglátóiparban próbálnak ellenállni az áremelési kényszernek, hiszen nem szeretnék átlépni azt a szintet, amely miatt már csökkenne a forgalmuk. Egyelőre a korlátozásokkal teli időszak után az emberek szívesen költekeznek, s igyekeznek jól érezni magukat a lehetőségekhez mérten. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyire fogja majd vissza a fogyasztást, amikor a háború miatt megcsappanó ukrán gabona- és takarmánynövény-export, a nemzetközi helyzet és az egyéb begyűrűző hatások nyomán elkerülhetetlenné válhat az élet minden terén jelentkező drágulás – fogalmazta meg a Világgazdaság. Továbbá közölték, Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének gasztronómiai társelnöke úgy véli, hogy ugyan elnyújtva és fokozatosan, de elkerülhetetlen lehet idén az átlagosan 30 százalékos áremelés az éttermeknél.

Nem szívesen emelnek

Tóth Péter, az egri Palacsintavár étteremvezetője arról tájékoztatta portálunkat, remélik, hogy a szomszédunkban zajló háború nem befolyásolja a külföldi vendégek érkezését. Ezidáig is sokan jöttek hozzájuk a határainkon túlról a hazai fogyasztók mellett, s az idei szezonban is minden betérőre számítanak.

– Annak ellenére, hogy emelkednek a rezsi- és a nyersanyagárak, próbálunk piacképesek maradni. Gondolkodtunk már az áraink emelésén, de egyelőre igyekszünk tartani a jelenlegieket. A kilátásba helyezett 30 százalékos áremelést nagyon magasnak gondolomNem szeretnénk emelni, hiszen főként családi étterem vagyunk, s akár már egy négy tagot számláló család esetében is nagyon megterhelő lenne a vendégeink számára egy ekkora ármódosítás. Ha mindenképp kénytelenek leszünk változtatni az árainkon, akkor maximum tízszázalékos emelést képzelünk el, de reméljük, erre sem kell, hogy sor kerüljön – mondta Tóth Péter.

Jó szezonra számítanak - Gálné Bíró Diána, az egerszalóki Pizza Club cégvezetője arról számolt be, nehéz hónapokon vannak túl. Az áraik a tavalyelőtti szinten vannak jelenleg, de nagy dilemma után arra jutottak, heteken belül kénytelenek lesznek emeléshez folyamodni. – A harmincszázalékos áremelést rendkívül nagynak gondolom, mi 15 százalékos emelést vagyunk kénytelen bevezetni. Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést. Főszezonban a fogyasztóink közel 70 százalékát a turisták teszik ki, úgy gondolom, idén sem lesz probléma ebben az időszakban, sok vendégre számítunk. Az egyelőre bizonytalan, hogy ősztől mi lesz, mennyire emelkednek meg az árak. Amelyik élelmiszerből lehet, abból igyekszünk tartalékolni, és bízunk benne, hogy nem emelkednek tovább az árak – tette hozzá Gálné Bíró Diána.

Lőrinciben is érzik a drágulás hatását, ugyanakkor van, aminek a nehéz helyzet ellenére is tudnak örülni.– Nem csak az alapanyagok árai emelkedtek, a csomagolóanyagot is egyre többe kerül beszerezni. Sajnos nagyon érezzük a közelünkben dúló háború hatását is, mert Ukrajna jelentős szerepet tölt be az étolajgyártásban, és az elmúlt hetek szomorú eseményei megérződnek az árakon. A beszállítóink kénytelen emelni, hiszen ők is drágábban tudják beszerezni az alapanyagokat, így mi is rákényszerülünk, hogy növeljük az árakat – mondta el lapunknak Szőllősi András, a Drisa tulajdonosa. Megjegyezte, az áraik emelésével a bevételük nem növekszik, csupán igyekeznek megtartani az éttermüket, ugyanis semmiképp sem szeretnének bezárni.

A kilátásba helyezett 30 százalékos áremelést reálisnak tartom, ugyanakkor úgy gondolom, legfeljebb tíz százalékot fogunk emelni, hiszen szeretnénk megtartani a vendégeinket is. Nagy segítség számunkra jelenleg az üzemanyag árak maximalizálása, nagyon örülünk, hogy a tankolásért nem kell egyre többet fizetnünk – tette hozzá az ételkiszállítással foglalkozó Drisa tulajdonosa.