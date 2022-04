– Ez a borvidékünk legnagyobb és legfontosabb szakmai rendezvénye, az ezen való részvétel a borászatok számára is méltó kihívás. Valamint a fogyasztók is egyre inkább figyelemmel kísérik a borversenyeket és a vásárlási döntéseikben is meghatározóak a borokon feltüntetett eredmények – emelték ki közleményükben.

Fábián Imre, az EBHT titkára elmondta, az előző évek kiváló évjáratokkal kecsegtetnek, így bíznak abban, hogy a legjobb nedűikkel neveznek a pincészetek.

A hatályos magyar bortörvény előírásainak megfelelő, az Egri borvidéken termelt szőlőből készült, forgalombahozatali engedéllyel bíró borokat bírálják, melyekből tételenként legalább 350 liter vagy 500 palack rendelkezésére áll.

– A beérkezés után a besorolás következik, fehér borok, egri csillag, debrői hárslevelű, rozék, vörösek és sillerek, desszertborok, egri bikavér kategóriákba. A pontozás a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal által javasolt módszer szerint történik. Bronzérmes a 78–81,9 pont közötti eredmény, a 82–86,9 pontos ezüstöt, a 87–91,9 pont közti aranyérmet ér. A 92 vagy több pontos bor nagy aranyéremben részesül. A kategóriák győztesei különdíjat kapnak – részletezte a titkár. A megmérettetésre a mintákat, tételenként négy-négy palack nedűt fogadtak.