– Hogyan fogadta az elismerést?

– Meglepetésként. Nem volt előkészítve, nem volt jelzése, hogy keresnek. Kora délután jött a telefon a Miniszterelnökségtől. Az első gondolatom az volt, hogy valaki viccel velem, ezért először letettem a telefont. Aztán újra és újra hívtak, s megerősítették, hogy bizony komoly a dolog. Miután mindez kiderült, már nagyon örültem neki, büszkeséggel töltött el.



– Mi motiválta, hogy az orvosi hivatást válassza?

– Jól hangozna, ha azt tudnám mondani, hogy már óvodás korom óta tudtam, orvos leszek. Ez nem igaz, menet közben alakult ez ki. Roppant jó tanáraim voltak középiskolában, akik a biológia és a fizika irányába terelgettek. Másodgenerációs orvoscsalád vagyunk, s édesapámék is azt mondták, hogy legyen belőlem orvos. Végül a Semmelweis Egyetemen végeztem. 1999-ben érkeztem haza Budapestről Egerbe. Először háziorvos mellett dolgoztam, majd két társammal megalapítottuk az Agria Ügyelet Kft.-t. Aztán, hogy orvosból vállalkozóvá tudjak válni, gazdaságtudományi, marketingképzéseket végeztem. Az ügyeleti háló szépen, fokozatosan épült ki, előbb Egerre, majd a közvetlen környező településeire, azután több kistérség is bekapcsolódott. Ez ma is működő cég hétszázezer embert lát el. Valójában ez a háziorvosi ellátás utáni sürgősségi alapellátást jelenti.



– Hat háziorvos összefogásával jött létre a Patakpart Egészségház. Ennek mi a története?

– Csodaalkotás lett belőle. Tudatosan kezdtem keresni azokat a lehetőségeket, hogyan lehet a régi, korszerűtlen rendelőkből kimozdulni, s az orvos-páciens találkozók megfelelő intimitásának feltételeit megteremteni. Találtunk befektetőt, mi is hozzátettünk, s végül 11 ezer ember európai uniós színvonalú ellátását tudjuk biztosítani.



– Melyek a legfontosabb kihívásai a hivatásának?

– Soha nem akarom megélni még egyszer a koronavírus-járvány időszakát. Hogy ne lássak pácienst életközelben, emberként, fizikailag, lélekként, az számomra nem gyógyítás. A hivatásom igazi szépsége a generációkon átívelő segítő jobb. Nem tudok úgy elmenni a belvárosba vagy a piacra, akár betegként beülni a váróba, hogy harminc-negyven ember ne köszönjön rám. Ennél jobb nincs! Ez az egész élet gyümölcse, hogy szeretettel, boldogsággal tekintenek rám. Kiemelem ugyanakkor a csapatmunka fontosságát. Segédápolóként kezdtem el az egyetemi éveim alatt dolgozni, és szilárd meggyőződésem, hogy csakis akkor tudom egy nővér munkáját értékelni, a helyén kezelni a küzdelmüket, ha magam is megélem ezeket. Közösen vagyunk hivatottak megalkotni ezt a gyógyító munkát, nélkülük méltatlan lettem volna egy ilyen elismerésre.



– Mindez felfogható ars poeticaként is?

– Úgy gondolom, hogy igen. Ez csapatmunka, csak úgy lehetek én is sikeres. Olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik hasonlóak hozzám. Úgy gondolom, jónak lenni jó, s mindig kifizetődő. Nem szabad gonoszkodni, az visszaszáll egy idő után, belülről fog rohasztani. Ontsd magadból a szeretetet, aki ezzel tud azonosulni, az méltó lesz arra, hogy barátságot és szeretet tudjunk egymásnak nyújtani.



– Milyen céljai, tervei vannak az elkövetkezőkre?

– Az első a családom, két gyönyörű fiam van, akik egyetemisták. Bízom benne, hogy előbb-utóbb családot alapítanak, s remélem, olyan párt találnak maguknak, mint én 34 éve. Ha ez nekik megadatik, nagyon boldog leszek. Fontos, hogy olyan méltósággal végezzem tovább a munkát, mint eddig, ehhez a Jóisten segítségét kérem. Lényeges elv, hogy igyekezzünk önmagunkra, a környezetünkre olyan hatást gyakorolni, ahol példaértékkel tudunk előrelépni. Járjunk elöl jó példával! Mindig hangsúlyozom, ha látunk elesettet, ne menjünk el mellette, szóljunk! Szeretnék még az egészségügy palettáján további vállalkozásokban alkotni.



Névjegy:

Dr. Horváth Gábor - 1969. szeptember 10-én született Esztergomban. 1997-ben végzett a Semmelweis Egyetemen. 1999-ben tért haza Egerbe, az 5. körzet háziorvosa mellett dolgozott. Vállalkozásba kezdett, társaival megalapította az Agria Ügyelet Kft.-t. A következő évben pályázatával elnyerte a városi orvosi ügyelet működtetését, amely a Szálloda utcában látja el a betegeket. Munkájukat 2009-ben az Év Heves Megyei Vállalkozója Díjjal ismerték el, 2017-ben Pro Agria szakmai díjat kapott.