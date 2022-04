A pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola hat tanulója rövid, de annál érdekesebb programon vett részt Spanyolországban, Andalúziában. Almería adott otthont a találkozónak. Az egyhetes tanulmányút alatt a gyerekek megismerték a spanyol iskolát és diákjait, a város nevezetességeit, és betekinthettek az ottani állat- és növényvilágba. A biodiverzitást vizsgálva az Universidad de Almería nevű egyetemen, a Tabernas sivatagában és a Cabo de Gata-Nijar botanikus kertjében töltöttek el egy-egy délelőttöt.

A helyi kultúrával is volt alkalmuk megismerkedni a résztvevőknek. A tanulók ízelítőt kaptak a flamenco táncból, a spanyol nyelvből és a helyi ételkülönlegességekből. A találkozó alkalmával a török és lengyel partnereikkel is szerveztek számukra közös programokat. Együtt vettek részt például egy biológiaórán, közösen festettek, és növényeket is ültettek.

Az életre szóló élményt jelentő utazás az Erasmus-program jóvoltából valósulhatott meg – tájékoztatta portálunkat Pap Andrea projektkoor­dinátor.