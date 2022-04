Hiába hívta össze a nagyrédei polgármester a rendkívüli ülést

Nagyrédén a törvényben meghatározott időpontig nem fogadta el a képviselő-testület a település költségvetését. Siposné Fodor Judit polgármester portálunknak korábban elmondta, február 24-én tárgyalták első fordulóban a költségvetést, s már február 9-én megkapták az előterjesztést a képviselők.

– Négy képviselő, Balázs József, Balázsné Kelemen Erika, dr. Kovács István és dr. Tóth Eszter egyetlen testületire sem jött el. A február ­24-i soros ülés volt, azután március 16-ig három rendkívülit hívtam össze, mert törvényi előírás, hogy március 17. éjfélig el kellett volna készítenünk és beadnunk a költségvetést. A kincstár bírsága már elkerülhetetlen, ami most ötvenezer forint, de ez egyre több lesz – emelte ki Siposné Fodor Judit. A költségvetést a testület legutóbbi ülésén, április 14-én sem sikerült elfogadni. Korábban a polgármester elmondta, emiatt még a finanszírozást is felfüggeszti az önkormányzatokért felelős miniszter áprilistól, ám erről jelenleg még nincs hír, Siposné Fodor Judit pedig bízik benne, hogy hamarosan lesz költségvetése Nagyrédének.

Más településeken általában rendben ment a költségvetések megalkotása.

Szabó Péter Noszvaj polgármestere arról számolt be, hogy már januárban megfogalmazták a képviselők a terveiket, februárban megvitatták a tervezetet és március 2-án el is fogadták a költségvetést.

– Összesen hatszázhuszonötmillió forintból gazdálkodik a település. A költségvetés stabil, ám

a növekvő energiaárak a megtakarításaink egy részét felemésztik valószínűleg, de ez a működést nem veszélyezteti.

Több mint hatvanmillió forintot különítettünk el családpolitikai, út- és turisztikai fejlesztésekre, pályázatok önerejeként. Előbbire húszmillió forint, az útalapba harmincmillió forint jut. Ez utóbbi kátyúzást és külterületi utak fejlesztését is jelenti. Egyéb fejlesztésekre tízmillió forintot szántunk, ebben például egyházitemető-fejlesztést is támogatunk, mivel a Magyar Falu Programban nyert pályázatot ki kellett egészíteni kétmillió forinttal. Gondolva a kiszámíthatatlan helyzetekre,

ötmillió forint általános tartalék is szerepel a költségvetésben, amihez bármi baj esetén nyúlhatunk

– ismertette Szabó Péter.

Verpelét költségvetési rendelete már februárban hatályba lépett. A bevételi és kiadási főösszeg is egymilliárd 410 millió forint. Farkas Sándor polgármester elmondta, ez sok nyertes pályázatnak is köszönhető, beruházásokra 314, felújításokra pedig 298 millió forint jut. – Nemrégiben megvalósult egy 23 millió forintos, zártkertek megközelítését segítő makadámút-felújítás. Az előző ciklusban elnyert TOP-pályázatok közül három befejeződött, a művelődési ház, a vásártér és a bölcsőde. Idén a főtér rekonstrukciója, illetve a főtéri piac kialakítása zajlik még. Ezek mintegy 400 millió forintot jelentenek, két hónapon belül be is fejeződnek. A költségvetésünk növekményéhez hozzájárul az Árpád út felújítása is, amire45 millió forintot nyertünk Magyar Falu Programban. A Chateau Petrény rendezvényközpont, a szőlőbirtokok, illetve a horgásztó megközelítését egy 314 millió forintos külterületi útfelújítás teszi könnyebbé. Jelenleg pedig elbírálásra vár egy 600 millió forintos csapadékvíz-elvezetést támogató pályázat, és idén is tervezünk még belterületi útfelújítást – ismertette. Hozzátette, hogy az energiaárak növekedését szerinte minden önkormányzat érzi.

Visszavonul a polgármester

A néhány százas lélekszámú Szarvaskőn minden rendben van, tartalék soron is van pénz, s a hamarosan kezdődő útfelújítási beruházásoknak köszönhetően közel 250 millió forint a költségvetési főösszeg. A polgármester, Szabóné Balla Marianna viszont leköszön április végén, közel nyolc év után. – Nyugdíjas éveimet szeretném tölteni, s úgy érzem, jó pályán van Szarvaskő. Kiépült a szennyvízhálózat, egyre többen költöznek ide, eladó ház már nincs – ha akad, akkor azt rövid idő alatt elviszik –, ahogy rendezetlen terület sem igazán. Nyugodtan hagyom másra a polgármesterséget. A turizmus felívelő pályán van a település festői szépsége miatt, ez is lehet a falu jövője, remélem, a fejlődés folytatódik majd a következő években is. Az időközi választásokig a feladatokat Nahóczki László alpolgármester látja majd el – tájékoztatott Szabóné Balla Marianna.