Már készen áll a tájház a településen, hogy a húsvét alkalmával egy rendezvény keretében a falu lakossága birtokba vehesse azt.

Ilkó-Tóth András polgármester arról tájékoztatta portálunkat, hogy a népi hagyományok bemutatására hivatott épület nagyjából tíz évvel ezelőtt került az önkormányzat tulajdonába, ám sokáig nem tudta betölteni szerepét a hagyományőrzésben.

Az ingatlan hosszú évekig inkább csak raktárként szolgálta a települést. A közelmúltban azonban a helyi lakosok civil kezdeményezésre nekiláttak kicsinosítani az épületet és környezetét. A polgármester elmondta, önkéntes munkával kitakarították az egész házat, a tető javítása megtörtént, csakúgy mint a festés munkálatai. A helyi lakosok gyűjtötték és hordták össze az épületben megtekinthető berendezési tárgyakat is. A korabeli eszközök mellett az udvar is szépült, gyarapodott, ugyanis galambdúc készült és gémeskúttal is büszkélkedhetnek. Sokáig dolgoztak az udvaron álló kemencén, mely most már elkészült.

A tájházat fel is avatják, mégpedig április 9-én. A húsvétnál kissé előrébb hozzák az eseményt, ugyanis nem szeretnék, hogy más nagyobb rendezvénnyel, mint például a közelben lévő hollókőivel, egy napra essen a herédi.