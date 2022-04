A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel előkészítettük, ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, szenvedését és feltámadását. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg az üdvösségszerző bevonulásról, lépjünk mi is az Úr nyomában, hogy kereszthordozásának és feltámadásának, örök életének is részesei lehessünk – mondta Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején az Egri Főegyházmegye honlapjának tájékoztatása szerint.

A szentmisében az Érseki Papnevelő Intézet növendékei az Egri Érseki Fiúkórussal közösen adták elő a Passiót, Szent Lukács evangélista szerint.

Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, mely paradox módon szenvedésének kezdete is. Az ő szenvedése a mi szenvedésünk, az ő keresztje a mi keresztünk is, mert értünk vállalta mindezt. Személyes küzdelmeink, nehézségeink, a szenvedő emberiség minden gondja eszükbe jut. Első helyen a szomszédos háború áldozataira, az Ukrajnában szenvedő embertársainkra emlékezünk, imádkozunk értük – mutatott rá Ternyák Csaba érsek szentbeszédében.

Ternyák Csaba egri érsek

Forrás: Egri Főegyhzmegye honlapja

Jézus keresztje bátorítás és erőforrás is egyben minden szenvedő embernek. Minden ütésnél és megaláztatásnál jobban fájt Jézus Krisztusnak az áruló Júdás csókja, az ember számára is a hűtlenség, az árulás fáj a legjobban. A liturgiában nem egy régmúlt eseményre emlékezünk, hanem napról napra újra éljük Jézus Krisztus szenvedését és halálát, mert ez eszünkbe juttatja bűneinket, s azt, hogy ennek ellenére milyen szenvedéseket vállalt értünk az Isten. És azt is, hogy mekkora nagy szeretettel van irántunk!

A mai ünnepnek kettős arculata van, Jézus bevonulása, egy valódi diadalmenet, másrészt tudjuk, hogy ennek a tömegnek a lelkesedése néhány nap múlva a visszájára fordul. Akik most éljenzik, később a halálát követelik. Az érsek a Passió két mondatára hívta fel a figyelmet szentbeszéde zárásaként. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!”, ez mutatja, hogy nemcsak tanított a szeretetről, hanem példát is mutatott. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”, ez példát ad arra, hogy bármilyen élethelyzetben bízhatunk az Atyában – osztotta meg a hívekkel gondolatait az érsek.