– A szomszédjogi jogvitáknak végtelen sorozata van. A rendszeres házibulik, a hangoskodás, a zavaró fény- és szaghatások, a nem megfelelő állattartás, sőt, még a csőtörés is vitaforrás lehet – osztotta meg a Heol.hu-val az erről szóló legfontosabb jogi ismereteket dr. Csetneki Attila egri ügyvéd. Hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú jogvita rendezésére a birtokvédelmi eljárás nyújthat hatékony és gyors segítséget, amelynek lefolytatására az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző jogosult.

A jegyző előtti birtokvédelmi eljárásba nagyon sok minden belefér, így az áthajló fa problémájától kezdve a hangoskodók felelősségre vonásán át a légkondicionáló vagy szagelszívó gép zavaró elhelyezésén keresztül tényleg szinte minden, ami a szomszédok életét meg­zavarhatja.

– A procedúra kiindulópontja az, hogy a polgári jog szabályai alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy a birtoklásában jogalap nélkül zavarják, háborítják. Fontos tudni azt is, hogy a birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, kivéve persze akkor, ha a birtokot jogszerűtlenül, azaz tilos önhatalommal szerezte meg. Ez azt is jelenti, hogy egy érvényes bérleti szerződés alapján akár még a bérlőt is megilleti a birtokvédelem az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben a tulajdonos visszaél a jogaival, és például engedély nélkül bemegy a bérleménybe, vagy például abban az esetben, ha a bérlőt a szomszédos ingatlan tulajdonosa a hangoskodásával zavarja – mutatott rá dr. Csetneki Attila. Kitért arra is, hogy ugyan nem kell azonnal intézkedni, de fontos a határidő betartása.

– A jegyző előtti birtokvédelmi eljárás egy éven belül kezdeményezhető – részletezte a szakember. – Ha azonban a probléma már egy évnél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem foglalkozik érdemben a kérelemmel, hanem a hatáskörének a hiányát fogja megállapítani. A jegyző előtti eljárás kérelemmel és háromezer forint illeték lerovása mellett indítható, s azt pár hét alatt folytatja le, amennyiben minden az eset elbírálásához szükséges irat, bizonyíték a rendelkezésére áll. A legtöbb esetben helyszíni szemlére és az érintett meghallgatására is sor kerül. Ha megállapítható a birtoksértő magatartás, akkor a jegyző elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, valamint a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartás folytatásától. Az a fél, aki a jegyző döntését vitatja, az annak a kézhezvételétől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz. Ám ha a jegyző határozata jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy azt a kötelezettnek három napon belül végre kell hajtania. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, úgy az érintett pénzbírságra is számíthat.