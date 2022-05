A hagyományos gyermeknapi nosztalgiamajálisukat tartotta meg az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete hétfőn a Mátyus Udvarházban. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy az egri és járásbeli intézményekből több mint 130 fogyatékkal élő fiatal és felnőtt vett részt a szabadban megrendezett közösségi eseményen. Hozzátette, az Egri Barátnők a Jövőért Egyesület is a segítségükre volt a szervezésben.

A megszokott programok közül idén is volt zsíroskenyér-evő verseny, kézműves-foglalkozások, lovaglás, kocsikázás és az előre elkészített rajzok versenye is lezajlott, melyben az első tíz helyezett kaphatott apróbb jutalmakat. Ebben az évben Biztonságosan közlekedünk címmel hirdették meg a rajzversenyt. Így a beérkezett munkák a gyalogos és autós közlekedés egy-egy olyan jelenetét mutatták be, amelyek betartásával balesetmentesen vehetnek részt a forgalomban.

Az elnök kiemelte, jelentős feltöltődés az esemény mindenki számára, hiszen kellemes időben olyanok is találkozhatnak, akik eltérő helyszínekről érkeztek.