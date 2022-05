Szinte minden gyerek szeretne tűzoltó lenni, és erre most a katasztrófavédelem lehetőséget is adott. Megyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is részt vettek a nyitott szertárkapuk programban.

– Két év kihagyás után idén újra kinyitottak gyereknap alkalmából megyénk tűzoltó laktanyáinak és szertárainak kapujai. Az érdeklődők beülhettek a nagy piros autókba, felpróbálhatták a sisakokat – tájékoztatott Hevesi Katalin, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A lánglovagok próbariasztást is tartottak, s – mint egy éles bevetés alkalmával – két perc alatt kellett lecsúszniuk az emeletről, magukra venniük a teljes menetfelszerelést, majd a szirénázó autókkal elhagyniuk a laktanyát. A nyílt napra kilátogatók vezetett túrán bejárhatták a tűzoltóság épületét és a szobákat, valamint megtekinthettek régi tűzoltó szekereket, melyeket annak idején még lovak húztak.