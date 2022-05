– Milyen céllal indult a tizenegy éves Ovikert Program?

– Még 2012-ben indult, hogy megmutassuk a gyermekeknek, mi a zöldség útja a kertből a tányérra.

Sok gyermek úgy gondolta, hogy a növény az üzletben terem, vagy „anya kosarából jön”. Azóta felnőtt egy generáció, s látható is a szemléletformálás eredménye: megkedvelték, megismerték, nem „ellenség” már a zöldség, inkább nassolnivaló.

Ezt a mentalitást pedig haza is vitték, a szülőknek.

– Hogyan és meddig csatlakozhatnak az óvodák?

– A Heves vagy Pest megyei intézmények május 15-ig pályázhatnak palánta- és szerszámcsomagra. Az [email protected] címre kell megírniuk, hogy milyen szerszámokat kérnek, s a kert méretét, az öntözéssel és komposztálással kapcsolatos információkat. A program iránt más megyékből is érdeklődnek, a jövőben akár országos szintre is kiterjeszthetjük azt.

– Mitől népszerű a program?

– A kicsik megismerik, hogy miért jó és fontos az önfenntartás, a fenntarthatóság.

Megtanulják, a ­mindennapi és egészséges táplálkozás része az otthoni élelmiszer-előállítás.

A szülőkre is átragad a gyermekek lelkesedése, és ők is kertészkednek. Vonzó lehet a vegyszermentes termesztés, másrészt kifizetődő, hogy kerti zöldséggel egészítsék ki a háztartást. A változás nem állt meg, közösségek alakulnak a városokban is a kertészkedés köré. A programhoz idén a megyei agrárgazdasági kamara is segítséget ajánlott.