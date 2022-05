Már lassan mindenki kiültette a paradicsom-, valamint a paprikapalántáit a szabadba. A korábban elvetett zöldségek és konyhakerti növények magjaiból mára szép kis növénykék fejlődtek ki, amelyek között a gyomnövények is gyorsan növekszenek, éppen ezért elengedhetetlen a kézi gyomlálás.

A gyomtalanítás a sorok között megfelelő húzókapával – horolóval – most még könnyű. Ha kell, akkor a sorokat kézzel gyomláljuk.

A kapálással nem csak a szellőzést és talajnedvesség megőrzését biztosítjuk, hanem a cserepesedést is megakadályozzuk. A cserepesedés öntözés és esőzés után is könnyen kialakul, ha utána meleg és száraz idő jön, ezért érdemes rendszeresen lazítani a talajt. A gyomokat azért irtjuk, mert a talajtól és így a növényektől is tápanyagot, valamint nedvességet vonnak el. Ügyeljünk, hogy még virágzás előtt eltávolítsuk őket, így a tarack kivételével a komposztra is dobhatjuk.

Ha gyomlálunk a veteményesünkben, az idejében elvetett sárgarépa, petrezselyem, spenót, hónapos retek is megér egy kis figyelmet. A sűrűre sikerült vetéseket most kell megritkítani, nagyon ügyelve arra, hogy a gyengébb, kisebb növényeket húzzuk ki a talajból, és az erősebbek növekedjenek tovább.

Tipp! A gyommentességet és a fáradságos munkát is megoldhatjuk a mulcsozással, aminek az anyaga lehet mesterséges, azaz nem lebomló műanyag fólia, biológiai úton lebomló fólia. Ilyen például az újrahasznosított csomagolópapír, az agroszövet, a geotextil. A nem lebomló fóliamulcsozás kevésbé jó, mert a levegőtlenség miatt befülledhetnek a növények. Természetes mulcsanyag a gyommagmentes fűkaszálék, lomb, szalma, forgács, kéreg, kőzúzalék is. A mulcs csökkenti a talajeróziót, aktívvá teszi a talajéletet. A legfontosabb szerepe a gyomok távoltartása, a víz megtartása, a párologtatás csökkentése, a hőszigetelés, azaz a túlmelegedés vagy éppenséggel a hirtelen lehűlés elleni védelem.

Hőszigetelő hatása miatt nem ajánlott május közepénél hamarabb mulcsozni a konyhakerti ágyásokat. A korai mulcsozás gátolja a talaj felmelegedését, ami visszaveti a növények fejlődését.