Ilkó-Tóth András herédi polgármester elmondta, hogy amíg 1960-ban a falu népessége a háromezret is elérte, addig mostanra ez a szám ezerkilencszáz alá csökkent.

A népesség fogyásának megállítására az egyik lépés az, ha az önkormányzatok rendelkeznek közművesített telkekkel. A faluvezető közölte, szinte minden héten telefonálnak érdeklődők a hivatalba, hogy vannak-e eladó telkek. A fővárosból kiköltözők számára a szűkebben vett agglomeráció már nagyon telített és drága, így az elmúlt években felkapott lett Heves megye nyugati szélének egy-egy helysége. Ilkó-Tóth András hozzátette, Heréden, a Táncsics utcában most egy magántulajdonos ki tud alakítani 18 telket, ezek közműrákötése megoldott, így tud még bővülni a község.

– Szűcsiben elsődleges cél, hogy modern, élhető, családbarát helység legyenek, és persze gyarapodjon a fiatal családok száma – jelentette ki a polgármester, Hordósné Kovács Krisztina. Az 1500 lakosú településen a népességfogyás még nem állt meg, de az elmúlt évek fejlesztései kényelmesebbé tették az ottani életet. Javultak az utak, fejlesztették az intézményeket.

– Vannak üres telkei is az önkormányzatnak, ezek csak részben közművesítettek – tette hozzá a község első embere. A legutóbbi testületi ülésen a képviselők azt a határozatot hozták, hogy ötvenezer forintos áron adják el a telkeket. Már most több érdeklődő van, és hamarosan adásvételi szerződést is kötnek egy vevővel.

Ecséd polgármestere, Maksa Mátyás arról beszélt, az elmúlt években azért dolgozott, hogy minél több fiatalt tudjon helyben tartani. Esztendőkkel ezelőtt több száz eladó ingatlan is sorakozott a faluban, míg ma alig akad ilyen. Települési támogatást csak gyermekek születésekor, óvodába vagy iskolába íratáskor tudnak adni. Nemrég határozott a helyi képviselő-testület arról, hogy életkezdési támogatásként százezer forintot adnak. Ezen felül azzal tették vonzóvá a helységet, hogy megújították az utakat, a közintézményeket, vannak orvosok, gyógyszertár és biztosított a bölcsődei ellátás is helyben.

Szabó Ottó, a Balla Ingatlan hatvani irodájának munkatársa tudatta, hogy több állami pénzügyi konstrukció is segíti év végéig az önálló lakhatásukat megteremteni vágyókat a megyében. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), illetve a falusi CSOK december végéig elérhető konstrukciók a bankoknál. Ezek lényege, hogy gyermekszámtól függően pénzt kap az államtól az ingatlanvásárlásnál a vevő. A falusi CSOK esetében ehhez még legfeljebb ötmillió forintos felújítási támogatás is párosul három gyerek esetén. Számos olyan adásvételük volt, ahol a vevők éltek a CSOK adta lehetőséggel, így a kormány családpolitikája elérte célját – tette hozzá Szabó Ottó.