– A kánikula még ott is megviseli az embereket, ahol az időjárásból adódóan ehhez jobban hozzá vannak szokva – tájékoztatta lapunkat dr. Kristofori György, siroki háziorvos. Elmondta, Sirok környékén is jellemző volt mostanában, hogy reggelente lehűlt a levegő, jól lehetett hajnalban szellőztetni. Ám a közelgő napokban várható, hogy a hajnalban jellemző lehűlési hajlam romlani fog, s egyre melegebbek lesznek reggelente is. A vérnyomás- és a különböző szívproblémákkal küzdő betegek, az asztmások kifejezetten nehezen viselik a kánikulát. Ők a legtöbb esetben szédülésre, fulladásra, illetve álmatlanságra és vérnyomásgondokra panaszkodnak. Aki ilyeneket tapasztal, forduljon orvoshoz.

– Aki teheti, ne mozduljon ki nagy melegben, maradjon otthon, s reggel szellőztetéssel vagy légkondicionáló berendezéssel hűtse le a lakását. Nagyon magas az UV-sugárzás is, emiatt nem célszerű a napon tartózkodni – hangsúlyozta dr. Kristofori György.

– Nagyon fontos az egyenletes folyadékfogyasztás. Testsúlytól és aktivitástól is függ, hogy mennyi vizet kell meginni. Minimum napi másfél liter vizet kell fogyasztania annak, aki esetleg csak otthon ül a hűvös lakásban. Aki viszont dolgozik, kint tartózkodik a melegben, annak négy-négy és fél liter folyadékpótlásról kell gondoskodnia – húzta alá.