– Több mint kétezer aláírás gyűlt össze eddig, hasonlóan erős civil kezdeményezésre, amely ilyen gyorsan maga mögé állítja a polgárokat, nem volt példa az elmúlt évtizedben – mondta Oroján Sándor Fidesz–KDNP-frakcióvezető. Rámutatott, tény, hogy az Egert elkerülő út mindhárom szakaszán két-két nyomvonal-változatot tett közzé a NIF, s az is, hogy ezek még némileg módosíthatóak is.

– Az is tény, hogy a keleti belső elkerülő nyomvonal változata igen erős lakossági ellenállásba ütközik, ezért jött létre az Egri Kertvárosért Civil Társaság is, akik az aláírásgyűjtésbe kezdtek. Mi, a Fidesz–KDNP képviselői pedig a lakosság igényeit meghallgatva arra törekszünk, hogy a külső nyomvonalterv valósuljon meg, s egyetértést teremtsünk a lakosok és a NIF között is. A társasággal már felvettük a kapcsolatot. Mint az M25-ös út esetében is történt, az elkerülővel összefüggésben is olyan megoldás kell, amely mindenkinek megfelel, tükrözi a többség akaratát – húzta alá Oroján Sándor. Hozzátette, úgy tűnik, a frakción kívüli képviselők jó része is így vélekedik.

– Képviselőként kötelességünk tenni az ügyért és lehetőségünk is van erre – részletezte Oroján Sándor. – Egyeztettünk a civil társaság képviselőivel, a helyiekkel, észrevételeiket elküldtük a NIF vezetőségének, akik figyelembe veszik az egriek észrevételeit, ahogy ezt már korábban is hangsúlyozták. Két lehetőség van a visszajelzések szerint, vagy a belső nyomvonalon módosítanak annyit, hogy azt elfogadják a polgárok, vagy kisebb módosítással a külső valósul meg. Szerintem az utóbbi a valószínű. Közreműködünk abban, hogy a többség által szorgalmazott külső nyomvonal mindenki számára elfogadható legyen. A képviselők nélkül nem születik döntés, a többségünk szavazata szükséges ahhoz, hogy elfogadjanak egy nyomvonalat. Olyan útvonalat nem támogatunk, amely az Almagyar dombon lakók kertjének a végében futna. Bódi Zsolt képviselő is ezen dolgozik a felnémeti szakasznál, ahol szintén a külső nyomvonalváltozat az, amely a lakosság által elfogadottabb.