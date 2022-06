– Vagyis mondhatjuk azt, hogy az újdonság varázsa hozta meg az áttörő sikert?

– Biztos vagyok benne, hogy valamit az újdonság varázsa is hozzátett, ugyanakkor azt is vallom, hogy kemény munka nélkül nincs semmilyen siker. Minden a csapatmunkáról szól, valamint hatalmas szerepe van a jó marketingnek, s annak, hogy a különböző információs csatornákon is eljussunk az emberekhez. Nyilván vannak olyanok, akik nem szeretnek bennünket, de ezek a kritikusok is megjegyzik a bejegyzéseikben, hogy nem az étterem minőségével van bajuk. Az újdonság varázsa abban biztosan segített, hogy nagyon sokan lettek kíváncsiak arra, milyen is ez az étel. Merthogy eddig sokan csak a rajzfilmekben, egyéb helyeken találkoztak eddig a sushival, most azonban azért látogatnak el hozzánk, mert szeretnék megkóstolni.

– Üzletvezetőként, szakemberként mi a filozófiája? Mi az, amiből sosem engedne?

– Csak olyan ételt adok ki a kezemből, amit én is nagyon szívesen elfogyasztanék. Mindig megválogatom az alapanyagokat, és a kollégáimtól is kiemelten kérem, hogy egészen a tálalásig minden apró részletre figyeljenek oda. Ezekből az elvekből sosem engednék.

– Most már szerencsére múlt időben beszélhetünk a járványhelyzet okozta korlátozásokról. Mennyire érintette nehezen ez az időszak?

– Az első időszak borzasztóan érintett, bevallom őszintén, teljesen kilátástalannak láttam a helyzetet. Sok vendéglátós kollégám nevében is beszélhetek, hiszen egy teljesen ismeretlen helyzettel kellett szembesülnünk. Volt időszak, amikor konkrétan nulla forint volt a bevételünk, két-három napon keresztül egyetlen egy ételt sem adtunk el. Ekkor aztán leültünk a csapattal, és elkezdtünk ötletelni, hogy most mégis mi legyen. Kitaláltuk azt, hogy kibővítjük a sushi-rajongók táborát, és elkezdjük a kiszállítást más településekre is. Aztán úgy találtuk, hogy erre nyitottak az emberek. Szerencsére a kormány is segítséget nyújtott, és szépen lassan azt vettük észre, hogy vissza tudtunk állni egy olyan normára, hogy nem kellett elküldenem egyetlen alkalmazottamat sem. Közös munka eredménye volt a megoldás, nemcsak az én érdemem.

– Üzenne valamit a vendéglátós kollégáinak? Mi az, ami nélkül elképzelhetetlen ez a szakma.

– A legfontosabb szerintem a szakma szeretete. Azt is látom továbbá, hogy rengetegen hagyták el a pályát az elmúlt években, és sajnos nem tértek vissza. Ez óriási kiesést és problémát jelent. Ezért azt üzenném mindenkinek, hogy amennyire csak lehet, próbálják megteremteni a munkafeltételeket és tartsák meg az alkalmazottakat. Gondolkodjanak pozitívan, segítsék az iskolákat abban, hogy megfelelő szakembereket képezzenek.

– És ezek után merre tovább? Terveznek valami újítást a közeljövőben a Mister Sushiban?

– A marketinges kollégával megállás nélkül azon agyalunk, hogyan tudjuk még jobban megismertetni a sushit az emberekkel. Mindig törekedünk valami újdonságtra, húsvétkor például a szomszédos parkban elrejtettünk tojásokat, amelyekben egy-egy étkezésre jogosító kupon volt. Mindig vannak egy kicsit rendhagyó meglepetéseink, a nyárra is készülünk programokkal, amelyekkel az embereket a parkba és az étterembe vonzzuk. Emellett szeretnénk más városokba, körzetekbe is eljuttatni a finomságainkat.

- Említette, mennyire fontos ön számára, hogy más településekre is eljusson a Mister Sushi. Miért is?

- Elsősorban mint üzletember mondhatom, hogy szeretnénk minőségi előrelépést elérni a vállalkozásunkkal, nem csak egy helyben toporogni. Mindig megnézem a konkurens, rivális cégek ötleteit, és ők is arra törekednek, hogy folyamatosan fejlődjenek. Persze nem nagy, hanem kis lépésekben kell gondolkodni. Szeretnénk még több városba eljuttatni a sushi és a ramen leves szeretetét. Bejártam a fél világot, nagyon boldog lennék, ha a lehető legtöbb emberrel tudnám megismertetni ezt ezt az ízvilágot.

- Vannak azonban a meggyőzhetetlenek, akikkel csak azért sem lehet megszerettetni ezt az ételt. Hogyan győzné meg a leginkább fanyalgókat, hogy kipróbálják a sushit?

- A kínálatunk között akadnak olyan ételek, amelyek a magyar ízekhez is nagyon közel állnak. Így mindig érkeznek olyan vendégek, akik ugyan idegenkednek az ázsiai ételektől, de a széles kínálatnak köszönhetően be tudjuk csalogatni őket is a Mister Sushiba. Továbbá amiért még érdemes kipróbálni ezt az ételt, az nem más, mint az egészséges, tudatos táplálkozás. A sushinak teljesen mások az összetevői, mint mondjuk a birkapörköltnek vagy a sztrapacskának. Nagyon sok benne a vitamin, magas a beltartalmi értéke, van benne rizs, amelynek egyebek mellett egyik jó tulajdonsága, hogy nem okoz elhízást. A sushi bármilyen sportos tevékenység vagy diéta mellett is nyugodtan fogyasztható. Nem véletlen, hogy több sportolót, testépítőt is rendszeresen vendégül látunk az étteremben.