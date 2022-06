Visnyei Györgyi, a Macska Honfoglaló Alapítvány önkéntese ad otthont a macskáknak. Elmondta, a fejlesztéseket és felújításokat folyamatosan végzik, sokszor önerőből hoznak létre egy-egy új részleget, hogy még több állatnak legyen hely. Szerencsére a faluban és az ország távolabbi részein is akadnak támogatók, akiknek segítségével bővíteni tudják a kapacitásukat. Jelenleg van egy több részből álló szabadtéri kifutó, amely a szökések elkerülése érdekében hálóval fedett. Innen átjáró vezet a házba, így az állatok napközben akkor tartózkodnak kint, amikor kedvük tartja, s a vacsorától a reggeliig mindegyikük bent, a házban tölti az éjszakát.

– Nyolc éve költöztem Budapestről Feldebrőre, mert úgy gondoltam, az állataim jobb helyen lennének vidéken – mondta el lapunknak Visnyei Györgyi. – Voltak, akik nemcsak eledellel és alommal, hanem pénzzel is szerettek volna támogatni, ezért tavaly létrehoztuk az alapítványt. A fiam, Bencsik András a kuratórium elnöke, Tóth Anikó az alapító, én pedig önkéntesként veszem ki a részem a munkából, s én biztosítom a helyet a cicáknak a házamban és a telkemen. Nagy segítséget jelentenek a támogatások, jelenleg alapítványi pénzből újítjuk fel a pincét, ahol szellőztetőberendezés, fűtés, macskabútorok és elkülöníthető részek gondoskodnak majd a kényelemről – ismertette Visnyei Györgyi.

Mázli népszerűségének köszönhetően egyre több támogatást kapnak

Az alapítvány hírnevét s így egyre több támogatót nagy részben az egyik mentett cicájuknak köszönhetik.

– Mázlit három éve találtuk az utcán, azt hittük, már nem is él. Koponyatörése volt, úgy tűnt, nincs sok esélye. Ám mázlija volt, jelenleg fájdalommentesen éli az életét, de teljes ellátásra szorul, etetni kell, sok odafigyelést igényel. Elindult egy blog, ahol az ő mindennapjait mutatjuk be, s rajta keresztül az alapítványunkat is – mesélte. Azóta Mázli népszerűségének köszönhetően egyre több támogatást kapnak. Munkatársaink ottjártakor is volt a nyílt napon olyan résztvevő, aki az internetről ismert jószágot jött meglátogatni, s nem érkezett üres kézzel.

– Rengeteg feladat van az állatok körül, etetni kell őket, takarítani utánuk, főzni nekik, s mindezek mellett azon vagyunk, hogy minél több új helyet alakítsunk ki. Ez azért fontos, mert előfordul, hogy beteg macskák érkeznek hozzánk, amelyeket muszáj elkülöníteni a többiektől – magyarázta az önkéntes. Megjegyezte, egy befogadott állatot sem engednek vissza az utcára. Elsődlegesen az örökbefogadást támogatják, ebben a SpartaForce az Állatok Védelméért Egyesület – Sziszakuckó nagy segítségükre van. Vannak cicák, amelyek betegséggel küzdenek vagy nem jól szocializálhatók, ők életük végéig élvezhetik az itt dolgozók szeretetét.