A Lajtha László Néptáncegyüttes kicsivel több, mint ötven esztendeje őrzi a hagyományt. Változatos története során a magyarországi és erdélyi folklórt idézte fel, s volt idő, amikor táncszínházi irányba is elkalandozott. Most másfél évtizede Bécsi Gyula vezetése alatt rangos közreműködők a városi ünnepségeknek, találkozóknak. Gyula bácsi nagy fegyelemmel és következetességgel oktatja a fiatalokat, de közben megtartotta az „őstáncosokat” is. Van már a csoportban néhány nyugdíjaskorú, de fürge tag is.

A megyei művelődési központ egykori csoportja a saját lábára állt, külön próbahelyen működik, s most a Covid alatt is kitartott. Annak, hogy élnek, és igenis támogatható és közönségre érdemes az együttes, a legjobb bizonyítéka volt a Víg Eger körül van kerítve címmel megtartott gála is, ez május 29-én volt a Gárdonyi Géza Színházban.