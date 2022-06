Az elmúlt évtizedek során egyre több kistelepülésen szűnt meg az óvoda vagy iskola. Így ezek lakói kénytelenek más óvodákba vagy iskolába járatni kisgyermekeiket. Az Egerhez közeli andornaktályai kisdiákok is a megyeszékhely intézményeibe járnak. Barczi Zsolt, Andornaktálya polgármestere korábban többször is egyeztetett a Volánbusz Zrt.-vel annak érdekében, hogy a járatok az iskolakezdéshez és a tanórák végéhez ideális időben közlekedhessenek, s ne kelljen a buszpályaudvaron várakozniuk a diákoknak, hiszen ott bármi történhet velük.

– Az andornaktályai kisiskolásokat részben az Egerben dolgozó szüleik viszik iskolába, részben pedig tömegközlekedéssel, helyközi buszjárattal járnak. A buszon reggelente egy Andornaktályán lakó, a Hunyadi Általános Iskolában tanító tanárnő kíséri őket, így felügyelettel jutnak el a tanintézménybe. Míg a napköziből Egerből hazafelé jövet szintén tanári kísérettel jutnak haza a gyermekek, akiket rendszerint a szülők várnak az andornaktályai megállókban. Így elvileg nem fordulhat elő, hogy valaki tévedésből a buszon maradna – magyarázta a polgármester.

Több településen is érdeklődtünk, megtudtuk, a legtöbb helyen nincs szervezett utazás az óvodába, a szülők viszik a gyermekeket. A tankerületeket is megkérdeztük az utaztatás szabályairól. Ballagó Zoltán, az egri tankerületi központ igazgatója elmondta, a lehető legmagasabb szintű biztonságra törekednek.

– Az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe az adott településen kívülről a szülői szállítás mellett tömegközlekedéssel érkeznek a tanulók, valamint egy esetben a szerződéses busz kizárólag saját tanulóinkat szállítja – kísérettel – reggel és délután. Az utazás során a gyermekekre mindig utaskísérők vigyáznak. Ezen túlmenően a gépjárművezető köteles minden úton betartani a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokon túl a szakmai etikai normákat is, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy gyermekeket szállít – közölte.

– A tankerületi központ kizárólag nagy tapasztalattal, referenciával rendelkező, átlátható vállalkozókkal vagy önkormányzatokkal működik együtt a fenti elvek alapján, szavatolva ezzel az utazás lehető legmagasabb szintű biztonságát. A tömegközlekedéssel történő utazáshoz az általános iskolai körzetes tanulók részére ingyenesen biztosítjuk a bérletet. A nagy forgalmú járatok esetén biztosított a kíséret a teljes útszakaszon, vagy a járat indulásának helyszínére. Az elektronikus naplóba bejegyzett hiányzást pedig minden szülő ellenőrizheti, a hozzáférést minden intézményünk biztosította – magyarázta Ballagó Zoltán. A szülők tehát így győződhetnek meg arról, hogy a gyermek megérkezett az intézménybe.

Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese arról tájékoztatott, hogy a tankerület fenntartásában öt olyan intézmény működik, amelynek beiskolázási körzetéhez több település tartozik. A diákok utaztatása szerződéses, illetve menetrendszerinti járatokkal történik. Az utazás során a gyermekekre mindig utaskísérők vigyáznak. Kiemelte a sofőr kötelességeit illetve azt, hogy csak megbízható vállalkozóval szerződnek ilyesmire. Hozzátették, hogy a hiányzó bejáró tanuló esetében, ha a szülőtől nem érkezett előzetesen jelzés, az iskola veszi fel a kapcsolatot a gyermek törvényes képviselőjével.



Mindig felügyelik az óvodásokat - Bodonyban nincs óvoda, így onnan és néhány környékbeli településről is Parádra járnak a gyermekek. Vincze János polgármester elmondta, kizárólag felügyelettel. – A parádi önkormányzattal társulva az ő intézményükbe járnak a helyi gyermekek, s mi hozzájárulunk a fenntartási költségekhez. Az ő önkormányzatuk pályázott néhány éve egy tizenkilenc férőhelyes kisbuszra, ezzel utaznak a kicsik minden reggel és délután. Nem csupán a sofőr, de természetesen kísérő is van velük a járművön, amely egyébként nemcsak tőlünk, hanem Parádhutáról és Parádsasvárról is szállít óvodásokat – részletezte a megoldást a polgármester. Hozzátette, ez a helyzet az iskolásokkal is, bár ők menetrend szerinti járattal utaznak, de a parádi iskola egy munkatársa mindig kíséri őket.