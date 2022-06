A sportvezető több mint fél évszázadon keresztül dolgozott különböző területeken a magyar sportban, meghatározó tagja, "motorja" volt az olimpiai akadémiai családnak, elévülhetetlen érdemei vannak az 1985-ben alapított MOA működtetésében, amelynek két évtizeden keresztül volt főtitkára.

Jakabházyné Mező Mária a Testnevelési Főiskola elvégzését követően testnevelő tanárként dolgozott Gyöngyösön, ahol edzősködött is, hiszen kosárlabda-, kézilabda- és úszóedzői diplomája is volt, sőt még női labdarúgókkal is foglalkozott. A MOB-ban 1993 óta dolgozott, a MOA főtitkára 1996 és 2016 között volt, majd tiszteletbeli főtitkárrá választották. 2001-től 2012-ig a MOB tagja. 1983 és 1989 között a Gyöngyösi SE ügyvezető elnökhelyettese, majd 1989-ig elnöke volt.

Lelkesen és fáradhatatlanul ápolta az olimpiai eszmét, a múltat, szervezte a nemzetközi konferenciákat, vándorgyűléseket és vándorkiállításokat az ország különböző pontjain. Mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy a következő nemzedék is megismerje az olimpiai múltat: nagy szerepe volt abban, hogy több iskola vette fel egy-egy magyar olimpiai bajnok nevét. Tagja volt a MOB nők sportjáért-, valamint az emlék- és hagyományőrző bizottságának is.

1996-ban a MOB Érdeméremben, 2017-ben a Nők Sportjáért Életműdíjban, 2016-ban a MOA Diplomában részesítette.