A Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz jelöltje is a Baktai úti csomópontnál járt. Bábel Ildikó, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje az ABC közelében tartotta a rendezvényét, elmondta a célja az volt hogy a helyiek megismerhessék az elképzeléseit és ő jobban megismerhesse problémáikat.

Nem akarok megvalósíthatatlan ígéreteket hangoztatni. Ez a választás most két és fél évre szól. Az biztos hogy apróbb fejlesztéseket, mint például a fedett buszmegállók, vagy a menetrend módosítása, keresztül lehet vinni - fogalmazott. Az utcafórumra Pakusza Zoltán, a mozgalom alelnöke és Dócs Dávid országgyűlési képviselő is ellátogatott.

Orosz Lászlóné, a Fideszes jelölje a Sertekapu – Baktai – Hatvanasezred utca kereszteződésénél lévő parkolóban találkozott a helyiekkel. Elmondta, mivel ezen az útszakaszon nincs zebra, a nagyra nőtt bokrok pedig eltakarják a kilátást az autók és a gyalogosok elől egyaránt, életveszélyes átkelni az úttest egyik oldalról a másikra. Az eseményre hívott szakembereket, hogy segítsenek a megoldási lehetőségek felmérésében. Az egriek közül többen is arra panaszkodtak, hogy az autósok nem tartják be a sebességkorlátozást, és jelezték az Epreskert és a Csokonai út sarkán is beláthatatlan a kereszteződés a növényzettől.