Hosszú évek óta termel dinnyét Meggyes Milán Csány határában, sárgát csupán saját fogyasztásra kis mennyiségben, görögdinnyét viszont nagyjából tizenhét hektáron.

A Hírlapnak elmondta, a növények jelenleg jól állnak, azaz nagyjából fél kilogrammosak kint a földön. A dinnyét termesztők azonban nem túl boldogok az egyre növekvő költségek miatt.

– Az időjárás egyelőre nagyon kedvező a dinnyetermés számára. A hiányzó csapadékot próbáljuk öntözéssel pótolni – emelte ki Meggyes Milán. – Az állomány, a növények állapota most jónak mondható, ez a mostani meleg nagyon megfelelő, úgyhogy mindent összevetve jó termés várható, minőségben pedig kiváló évre számíthatunk.

A gazda magyar tulajdonú üzletlánc számára ­értékesíti beszállítóként az árut, így nem kell igazán aggódnia a napi felvásárlási helyzet miatt. Emellett persze, azért jut a kisebb kereskedőknek is, árusítanak az utak mentén Tarnamérán, Gyöngyösön, Hatvanban és még több pontján a megyének, illetve Budapesten is. A tizenhét hektáros területe évente nagyjából hatszáz tonnányi görögdinnyét ad.

Meggyes Milán szerint a felvásárlási árról most még korai lenne nyilatkozni, hiszen a kovászolni való uborkával, az eperrel, a cseresznyével kapcsolatban is jobbak voltak a termelői elvárások, aztán a piac alacsonyabb árszintet szabott. Kiemelte, reméli, hogy a dinnye kivétel lesz és a termelőknek is megfelelő ár alakul ki, csakúgy, mint a kereskedő, a fogyasztók számára egyaránt.

Áremelkedéssel kell számolni, mert az input anyagok az idén bizony jelentősen drágultak, csak a műtrágyáért fizetendő összeg több mint száz százalékkal nőtt meg – tette hozzá a termelő.

Gál Tiborné, a Csányi Dinnye- és Zöldségtermesztő Egyesület elnöke a Hírlap kérdésére elmondta, Csány környékére is jellemző az, ami országosan, hogy csökken a dinnye termőterülete és egyre kevesebben foglalkoznak a termesztésével. A csányi határban húsz évvel ezelőtt a hatszáz hektárt is elérte a termőterülete, most meg jó, ha meghaladja összesen a húsz hektárt.

– A dinnyetermesztés költséges, kevés rajta haszon, így sokan áttértek a kovászolni való uborka termesztésére. Ugyanakkor a mostani tökbe oltott növényfajták a korábbi legalább kétszeresét, akár hatszáz mázsát is teremnek hektáronként, így kisebb területen sokkal nagyobb mennyiségű dinnye terem meg – emelte ki az elnök. Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke hozzátette, a várakozások szerint jó lesz az idei szezon, a dinnyének megfelelő a száraz mediterrán időjárás. A szakember szerint néhány hét múlva megjelenik a hazai termés a piacon.

Meggyes Milán szerint a fóliasátras magyar dinnye hamarosan a hazai fogyasztók asztalára kerülhet, de ez kisebb mennyiségű, a szabad földön termelt dinnye viszont július közepe után szedhető és válik piacképessé. Így nagyjából három hetet várni kell a mézédes hazaira. Akkortól kezdve szorítja ki a honi termés az importot.

Nem csak finom, egészséges is - Nagy István agrárminiszter korábban a közösségi ­oldalára feltöltött videóban biztatott mindenkit a magyar dinnye fogyasztására. Mint a tárcavezető kifejtette, a gyümölcs nem csak jólesik a nagy melegben, de A-, C-, B6- és E-vitamint, illetve vasat és foszfort is tartalmaz, a víztartalma hidratál. A magyar termést szerte Európában élvezhetik az emberek, miután az áruházláncokon keresztül jelentős mennyiség került a környező országok piacára is. Az elmúlt évek számai alapján körülbelül 130–150 ezer tonna az összes termelésünk, melyből 100–120 ezer tonnát fogyasztunk el. Ez fejenként évi 10–12 kilogramm átlagos fogyasztás. Ezt a mennyiséget 2021-ben csaknem 3700 hektáros termőterületen értük el. Az áruházláncokba jellemzően legfeljebb tíz kilogrammos görögdinnyét vásárolhatunk, a piacokon, az utak mentén, saját értékesítési helyeken ennél sokkal nagyobb példányokkal is találkozhatunk.