Tarnalelesz polgármestere, Kovács Béla azt jelezte, hogy az utazási költségtérítési rendszer jelentős átalakuláson megy keresztül. Ennek lényege, hogy július 1-től az utazási nyomtatvány megszűnte után nem papír alapon kell kiállítani az utalványt, hanem az ambuláns lap, zárójelentés kitöltésekor a számítógéppel, négy-öt kattintással ezt kiváltják. Ezzel egyidejűleg a menetjegyek csatolására se lesz szükség.

Július 1-től a betegnek nem kell előzetesen a háziorvosuktól, beutaló orvosuktól semmilyen nyomtatványt, igazolást kérniük ahhoz, hogy az utazási költségüket el tudják számolni. A megjelenések igazolása az egészségügyi szakellátás – szakrendelők, kórházak, klinikák – igénybevételekor történik, egy erre a célra létrehozott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által üzemeltetett informatikai rendszerben. E határidőtől kezdve tehát kiemelten fontos az orvos és a beteg közötti együttműködés. Az orvos kérdezzen rá, a beteg pedig jelezze, ha utazási költségtérítést kíván igénybe venni.

Az említett kérelmet be lehet nyújtani ügyfélkapus hozzáféréssel, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) közzétett nyomtatvány használatával elektronikus úton is. Az e-ügyintézés révén a betegek kényelmesen, akár otthonról is intézhetik az ezzel kapcsolatos dolgaikat. Fontos tudnivaló, hogy az utazási költségtérítés igényének jelzése az orvosnál nem egyenlő a kérelem benyújtásával.

A támogatás kifizetését külön kérelmezni kell a SZÜF-ön közzétett nyomtatvány használatával, elektronikus úton. A kérelem letölthető papír alapon is, és azt postán, valamint személyesen is be lehet adni a kormányhivatalnál.