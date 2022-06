Eger páratlan természeti, történelmi és borgasztronómiai adottságait ötvözi az fesztivál, amely a már a több mint 25 éves Egri Bikavér Ünnep helyére lép a nyári programkínálatban.– Az Egri Bor Ünnepe az ország egyik leghangulatosabb borgasztronómiai rendezvényének ígérkezik, amiért július 7-e és 9-e között is megéri a hevesi megyeszékhelyen eltölteni néhány napot. A bor- és gasztronómia iránt érdeklődők közül már nagyon sokan részt vettek, de legalább hallottak az Egri Bikavér Ünnepről. Ez az esemény idéntől az Egri Bor Ünnepe néven folytatódik, míg az Egri Bikavér Ünnepet más formában és helyszínen, szeptemberben látogathatják majd az érdeklődők – mondta Tarsoly József egri hegybíró.

A borgasztronómiai fesztivált Eger belvárosának közvetlen szomszédságában, egy hatalmas és nagyon hangulatos parkban rendezik meg nyaranta. A különleges környezet és az egyedi tartalom nemzetközileg is ismert, rengeteg külföldi turista is érkezik direkt erre az eseményre Egerbe, néhány évvel ezelőtt pedig egy német portál a tíz legjobb európai gasztronómiai fesztivál közé választotta a rendezvényt.

Az egri borvidék szőlészei és borászai kínálják itt évről évre a legjobb boraikat, amelyekhez – külön erre az alkalomra – egyedi gasztronómiai csodákat alkotnak a borászokkal összeálló éttermek séfjei. Nem csupán egyszerű fogások készülnek az Egri Bor Ünnepén, hanem olyan ételköltemények, amelyek méltó párjai az egyre több hazai és nemzetközi elismeréseket bezsebelő egri boroknak.

Az Egri Bor Ünnepe a borgasztronómiai csodákon túl számos zenei és kulturális programmal teszi teljessé a vendégek hétvégéjét. Az egri Érsekkertben ingyenes koncertek, családi programok, kézművesek kirakodóvására, veterán járművek kiállítása és felvonulása, illetve a régió boros hagyományaihoz kapcsolódó programok is színesítik a borünnepet. – Július 7-e és 9-e között a megszokott ízekkel, hangulattal, de már egy új évjáratba palackozva várja a borgasztronómiai ínyenceket az Egri Bor Ünnepe. Azt szeretnénk, hogy ez a három nap a viszontlátás öröméről, a könnyű ölelésekről, a vállakról levetett terhekről és az önfeledt szórakozásról is szóljon. Ehhez nincs is jobb társ, mint az egri és a környékbeli borászok kincse, amelyet, remélem, hogy még nagyon sokáig kóstolhatunk minden nyáron együtt, itt, az Érsekkertben, ettől az évtől kezdve az Egri Bor Ünnepén – húzta alá.

Idén már túl vagyunk két sikeres boros rendezvényen. Az Egri Csillag Weekenddel robbant be igazából a tavasz. Ez volt az év első boros eseménye, amely az idelátogató vendégeken túl az egri borkedvelőket is a Dobó térre csalta. Ezt követte a nemrég bezáródott VINO Kóstoló Ünnep, az egri bor első nyári fesztiválja, s ezt követi még kettő.