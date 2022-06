Az utóbbi időben megszaporodtak azok a közösségi médiafelületeken tett kijelentések, amelyek szerint a Lőrinciben lévő Mátravidéki Erőmű tavát használó helyi horgásztársadalmat zavarja a Monifer Kft. működése, főként annak a por- és zajhatása.

Ezzel összefüggésben Tóth Gábor, a Mátravidéki Erőmű Horgászegyesületének elnöke a Hírlapnak elmondta, a szervezet jó kapcsolatot ápol a tó partjához közeli területen lévő lőrinci ipari parki övezet minden cégével, így a Monifer Kft.-vel is. A vállalkozásnak megvannak a szakhatósági engedélyei, a működésük szabályszerű.

– Nagyon örülünk annak, hogy a Monifer Kft.-vel sikerült nemrég megállapodni, s ennek alapján megépítenek egy zaj- és porvédő falat, amellyel a tavat védik. Az egyezség alapján pénteken és szombaton, amikor a legtöbb pihenni és horgászni vágyó ember kint van a vízparton, a cég nem üzemeltet olyan eszközöket és gépeket, amelyek a legnagyobb zajt és port bocsátják ki – fejtette ki Tóth Gábor. Hozzátette, volt néhány olyan horgász és helyi hangadó, akik azt terjesztették, hogy a Monifer Kft. nem megfelelően működik, zavarja a közelben élőket és a horgászokat. Ezért a horgászegyesület és a cég abban állapodott meg, hogy nyílt napot tartanak, ahová bárki eljöhet és megtekintheti, hogy milyen tevékenységet végeznek és milyen eszközökkel, gépekkel. A telephely-bejáráson erről bárki meggyőződhetett.

Nem haladja meg a környezetvédelmi határértéket az üzem működése - A rákok, kagylók, süllők a legérzékenyebbek arra, ha változás van a víz minőségében, és ezek tetemei tömegesen megjelennének a felszínen – mondta el Tóth Gábor. Nemrég egy bejelentés miatt kint jártak a szakemberek, akik a horgászegyesület területét, helyiségeit is bejárták. Nem találtak szabálytalanságot, így le is zárták megnyugtató eredménnyel a vizsgálatot.

– Egy korábbi vizsgálat során az egyesületet is arról tájékoztatta a kormányhivatal, hogy az engedélyekben meghatározott kibocsátási határértékeket nem haladja meg működése során az üzem – emelte ki Tóth Gábor. Arról is beszélt, hogy a tó ipari létesítmény, egyméteres agyag záróréteg veszi körbe minden irányból a medrét. Ez gátolja meg, hogy az eső és átemelőmű segítségével oda jutó Zagyva vizén kívül más odaszivárogjon. A ma már csak időszakosan működő tartalékerőmű tulajdonosa, az MVM Zrt. is rendszeresen ellenőrzi a vízminőséget. A horgászegyesület is készíttetett saját mérést, az is azt támasztotta alá, hogy egyetlen határértéket sem lép át semmilyen szennyező anyag – erősítette meg az elnök.

A Monifer Kft. ügyvezető tulajdonosa, Bangó Emil lapunknak kifejtette, a több mint ötszáz tagú helyi horgászközösségből van pár olyan személy, akik felülnek a rosszindulatú pletykáknak. Négy decibellel a hatóságilag meghatározott érték alatti a zajkibocsátásuk. Mégis úgy gondolta, indokolt lehet egy zaj- és porvédő fal megépítése, amelynek a tervezése már korábban elkezdődött. Nemrég a szakhatósági engedélyeket is megkapta az öt méter magas és száz méter hosszú fal építése. Sajáterős beruházásként 38 millió forintból július elején nekilátnak a munkának. Bangó Emil azt is megemlítette, hogy az adóhivatal napi szinten rálát a tevékenységükre, a környezetvédelmi hatóság és a társszervezeteik havi, illetve rendszeres gyakorisággal ellenőrzik a telep működését.

Újból alapanyag lesz a szelektív gyűjtőbe dobott kólás-, sörösdoboz - A Monifer Kft. 2006 óta látja el a hulladékfeldolgozó tevékenységét a Lőrinciben lévő telephelyén. A közszolgáltatásként végzett települési szemétgyűjtésben keletkezett vagy szelektíven gyűjtött alumínium italosdobozokat dolgozzák fel elsősorban. A flakonokat gépekkel tisztítják, aprítják, bálákat készítenek belőlük, majd újra felhasználható nyersanyagként értékesítik olyan vállalkozások számára, amelyek ismételten italosdobozokat gyártanak. A Magyarország területén szelektív módon gyűjtött italos alumínium edények hatvan százalékát a Monifer Kft. dolgozza fel, ez háromezer tonnát jelent évente. A nyilvános cégadatok szerint a társaság ötvenkét embernek ad munkát, és tavaly a négymilliárd forintot is meghaladta az árbevétele.