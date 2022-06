A moratórium elmúltával több autósnak kell számolni nagyobb anyagi ráfordítással a sikeres vizsga érdekében. A szerelők a gépjármű több területét vizsgálják át. Ilyenkor fontos a folyamatos olajcsere, a szűrőberendezések vizsgálata, a fékek vagy a gumiabroncsok felmérése, ugyanis azok utóbbiak sokak meglepetésére kopottak lehetnek. Az autó műszaki állapotának ellenőrzése ezért is igen fontos. Manapság nem árt minél hamarabb időpontot kérni a vizsgára, ami nem egyszerű feladat, hiszen már hatalmas sorok alakultak ki a megyében található vizsgahelyeknél.

Képe Tibor, a hatvani Prémium Autóház Kft. ügyvezetője elmondta, az országban nagyjából egymillió autónak nincs érvényes műszaki vizsgája. Nálunk is hatalmas az érdeklődés. Meghatározott kapacitással tudnak csak dolgozni, ezért a várólisták hosszúak lettek. Hozzátette, van egy technológiai idő, ami egy autóra szükséges az említett vizsgáztatásnál, ezt be kell tartaniuk. Létszám gondjuk nincs, mert több vizsgabiztosunk is van, s próbálják hosszított nyitvatartással várni az ügyfeleket. A műszaki „megmérettetésen” 15 különböző területet vizsgálnak a gépjárművön, többek között a fékeket, a felületi sérüléseket, a belső utasteret, a fény- és hangjelző berendezéseket, a műszereket és visszajelzőket, a gumiabroncsokat és a felnit.

Rózsa György, a hevesi Rózsa és Társa Kft. ügyvezetője szerint az a baj, hogy sokan csak halogatták a vizsgát. Akinek meg most jár le a műszakija, az ideges, mert a halogatók miatt nem kap időpontot. Úgy fogalmazott, nagyjából egy hónap, mire szabad időpontot találnak a szervizük naptárában. Nálunk reggel nyolc és délután négy között lehet a kocsikat vizsgára hozni, egy napba a személyautókból tizenöt fér bele, de ez is függhet attól, hogy mekkora az adott jármű.

Csépány László a Renault Shick-R Kft. vevőszolgálati vezetője tudatta, ők Egerben és Gyöngyösön is rendelkeznek szervizzel és vizsgaállomással. Elmondta, tele van az előjegyzési naptár az egész hónapra minden műszaki vizsgáztató helyszínünkön. Kiemelte, probléma, hogy a nyári szabadságolások is megkezdődnek, nemcsak a szerelők, hanem a vizsgabiztosok is nyaralnak, így hatványozódhat a probléma. Náluk is két vagy három héttel későbbre vannak már csak szabad időpontok. Hozzátette, eddig is nagyon sok lejárt műszakival közlekedő autó volt a forgalomban, viszont júliustól, ha megállít valakit a rendőr, akkor az különböző szankciókra számíthat. Számítása szerint júliusban még nagyon sokan jönnek majd hozzájuk is a műszaki miatt.



A futófelületen is sok múlhat - A megfelelő gumiabroncs elengedhetetlen feltétele a balesetmentes autózásnak, ezért figyelmet kell fordítani annak felmérésére. A törvény 1,6 milliméterben határozta meg a gumikon lévő csatornák minimális mélységét, ha ennél alacsonyabb értéket tapasztal az autótulajdonos, kötelező a csere. Fontos, hogy a minimális profilmélység rendelete minden fő csatornára vonatkozik, így akár a vizsgán is elbukhat az autó, ha nincs meg mindenhol az előírt szám. Fokozott figyelem szükséges a két milliméter körüli mélységű csatornák esetében is, ugyanis a gumik kopottságához mérten kell autózni. A biztonságos közlekedéshez a minimum 3 milliméteres profilmélység ajánlott, az ennél kopottabb abroncs még a sokat tapasztalt vezetőket is meglepheti vizes úton, hiszen a kopás előrehaladtával folyamatosan nő a vízen csúszás veszélye. Az abroncsok kora is előtérbe kerül minden műszaki vizsga idején, a tíz évesnél öregebbek már nem használhatók.