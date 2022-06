Közeledik a nyár, ezzel együtt az Agria Nyári Játékok is várja közönségét. A programokat Kelemenné Lengyel Edina, a játékokat megálmodó Kelemen Csaba özvegye ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján. Mindezek előtt Minczér Gábor alpolgármester hangsúlyozta, Kelemenné Lengyel Edina méltó örökös, tavaly is látható volt szervezésének sikere.

– Kiválóan vette át a stafétát, folytatja a munkát. Öröm, hogy ismét színesíti az Agria Nyári Játékok Eger kulturális kínálatát, hiszen van rá igény, van létjogosultsága – részletezte.

A szervező ezek után kifejtette, hogyan zajlik majd a június 29-én kezdődő fesztivál.

Mint mondta, a hagyományokhoz hűen sokrétű műfajkínálattal készültek, lesz operett, musical, zenés vígjáték, prózai vígjáték, koncertek, kamarai- és gyermekszínházi előadások.

– Az első előadás Tamási Áron Ördöglő Józsiás zenés tündérjátéka lesz. Látható lesz emellett az Állati story, az Indul a bakterház, a Tanulmány a nőkről, az Ami késik, nem múlik, a Hyppolit, a lakáj, az Anconai szerelmesek, az Örök szerelem. Ötödik alkalommal kerül színpadra a Pál utcai fiúk. De a gyerekeknek is kedvezünk, illetve több koncertet is hallhat a közönség. Mások mellett Péter Szabó Szilvia estjét is élvezheti a közönség – részletezte.

Az Agria Nyári Játékok elmaradhatatlan eleme az Egri Csillagok, melyet idén is a várban, két alkalommal játszanak majd.

Egy különleges családi musical, a Vadak Ura is megfordul Egerben a TBG Production gondozásában. Látványos jelmezkavalkádra, dinamikus dalokra lehet számítani.