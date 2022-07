– A forróság és extrém hőség nem csak az embereket teszi próbára, az állatokat is ugyan úgy megviseli. Azt gondolnánk a trópusokról, sivatagos területekről származó állatok számára ez természetes, ugyanakkor kevésbé ismeretes, hogy a hosszú ideje, akár több generáción át állatkertekben tartott és tenyésztett fajok akklimatizálódnak, adott területek időjárásához szoknak. A szélsőségek így számukra is nehezebben viselhetőek. Szerencsére van lehetőség arra, különféle bevált gyakorlatok által, hogy elviselhetővé tegyük nekik a legmelegebb nyári napokat – tette közzé a Gyöngyösi Állatkert Facabookon.



Mint írták, a főemlősők úgynevezett majomfagyit kapnak amely gyümölcsjoghurt alapú, nekik való finomságokkal töltött nyalánkság, a zebra és parlagi szamár is élvezik a jégbe hűtött alma darabokat. Az ázsiai kiskarmú vidrák jeges húst kaptak, amit a medencéjükben fogyasztottak el. A medencéket is friss hideg vízzel töltötték, és locsolással is segítik enyhíteni a kánikulát.