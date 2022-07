Mint azt Vince János polgármestertől megtudtuk, helyi kézművesek és termelők is részt vettek a vidám, programokkal teli, családi napon. Az érdeklődők kóstolhattak és vásárolhattak helyi készítésű szörpöket, lekvárokat, mézet, de Les Norbert fazekasmester legszebb darabjaiból is válogathattak, aki bemutatót is tartott az arra kíváncsiaknak.

A programok délelőtt kezdődtek zenés reggeli tornával, majd kézműveskedhettek, pónilovagláson, traktoros falunézésen, vetélkedőkön vehettek részt. Ebédre báránypörkölt készült és cigánykáposzta bodakkal.



A programokon és az ebéden támogatójegy vásárlásával lehetett részt venni. Mivel a nap folyamán a résztvevők és a helyi vállalkozók felajánlásainak köszönhetően szép összeg gyűlt össze, egy lépéssel közelebb kerültek a cél megvalósításához, így még idén megvalósulhat a bodonyi gyerekek álma.