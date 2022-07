Hétfőn nyílt levélben tettek fel kérdéseket Mirkóczki Ádám polgármester, Minczér Gábor és Farkas Attila alpolgármesterek az Evat Zrt. igazgatóságához. Többek között arról érdeklődtek, hogy ki és mi alapján döntött a strandbelépő jegyek megemeléséről, illetve ki és mi alapján döntött a bérletrendszer átalakításáról. Azt is megkérdezték, hogy az előző bérletrendszer miért szűnt meg, s hogy született-e az ügyben az igazgatóságnak határozata?

– Az Eger Termál Kft. szerződést bontott a Városgondozás Kft.-vel, a parkfenntartási, karbantartási és takarítási feladatokkal kapcsolatban. Helyesnek tartják-e, ha az ilyen típusú munkákat a cég a piacra szervezi ki, ezáltal az elvégzett munkákért járó pénz sem maradt a cégcsoporton belül? A döntés éves szinten negyvenhét millió forint bevételkiesést okoz a Városgondozás Eger Kft.-nek. Miből kívánja az igazgatótanács ezt a kiesett összeget pótolni – kérdezték. A témában egyébként több sajtótájékoztatót is tartottak, melyekről már korábban beszámoltunk, az Evat pedig úgy reagált, a támadás helyett inkább a közös munkára kellene koncentrálni, a nyílt levélre azonban még nem érkezett reakció.

Rendkívüli közgyűlésen kell megmentenünk az Egernek megítélt 8,9 milliárd fejlesztési pénzt – ezt már másnap, Mirkóczki Ádám közösségi oldalán olvashattuk. Közölte: szerda reggelre rendkívüli közgyűlést kell összehívnom. A múlt csütörtöki közgyűlésen keresztülverték Oroján előző este benyújtott hatvan oldalas módosító indítványát a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és hozzá kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz forrás felosztásáról szóló napirendhez. Hiába kérték a szakemberek, hogy ne veszélyeztessék az egy éven keresztül kidolgozott anyagot a képviselők. Sajnos, mára bebizonyosodott, hogy teljesen szakmaiatlan, gazdaságilag pontatlan és jogilag nem kivitelezhető módosítások születtek, így az anyag nem hogy a minisztériumig nem juthat el, de már a megyei önkormányzat illetékesei sem támogathatják – fogalmazott. Hozzátette, amennyiben az egri közgyűlés nem helyezi haladéktalanul hatályon kívül a múlt csütörtöki döntést és nem fogadja el az eredeti javaslatot, Eger kicsúszik a határidőből és elesik a 8,9 milliárd forintos Top Pluszos forrástól.

Néhány órával később a Fidesz-frakció néhány tagja sajtótájékoztatót tartott, ahol azt mondták, Mirkóczki Ádám hazudik a fentiekről.

Kérdésünkre az Evat Zrt. igazgatóságának címzett polgármesteri nyílt levére is reagáltak.

– Azzal a céllal mindenki egyetért, hogy az egri strand magasabb minőségben működjön, hiszen most az egriek is mind Demjénbe és Egerszalókra járnak. Ezen megpróbál az új vezetés változtatni. Azon is változtatni kell, hogy adott esetben éves bérleteket használtak szabálytalanul. Vannak, akik egyszerűen tisztálkodásra használják ezt a létesítményt, ezen is változtatni kell – húzta alá Oroján Sándor frakcióvezető. Hozzátette összességében egyetértenek minden olyan törekvéssel, ami az egri strand minőségének javítását célozza.

Szerintük Mirkóczki Ádám hazudik - Elmondták azt is, hogy a szerda reggeli rendkívüli ülésről hivatalos meghívó még nem érkezett, de kaptak egy levelet a polgármestertől. – Akkor ugyan nem ellenzett konkrétumokat, de szeretné a múlt hét csütörtökön eldöntött, majd' kilencmilliárdos TOP Plusz forráshoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai kérdéseket újratárgyalni. Ezzel a közgyűlés döntését megsemmisíteni. Rendszeresen visszaél azzal a lehetőségével, hogy neki kell a hivatallal végrehajtani az megszavazott előterjesztéseket, s gyakran szabotálja azok végrehajtását. Most pedig azzal próbálkozik, hogy egy eldöntött és elkezdett ügyet megpróbál újra visszaterelni a start mezőre. Hazudik, amikor azt mondja, hogy a döntés veszélybe sodorja a forrást. Ez nem igaz, lehetőség van forrás átcsoportosításra a három részre osztott Top Plusz programban, illetve projektek ki és beemelésére – hangsúlyozta Oroján Sándor. Kiemelték, az, hogy a majd' egymilliárdos Adrenalin Parktól bérlakásokra vontak el pénzt, felelős döntés az egriek érdekében. A hivatalos meghívó egyébként szerkesztőségünknek megérkezett a délután folyamán.

Jogszerűtlenül jár el a polgármester - Oroján Sándor frakcióvezető arról is beszélt a tájékozatón, hogy továbbra sem kapnak belépőkártyát a képviselők a városházára, ezért tartották egy közeli étteremben a sajtótájékoztatót. Megérkezett a kormányhivatal állásfoglalása, Mirkóczki Ádám törvénytelenül jár el amikor a képviselőket korlátozza jogaiban. Nem engedett minket a városfejlesztési céggel kapcsolatban előterjesztést tenni májusban, nem engedte, hogy szavazzunk a sürgősségi napirendre tűzésről sem, ehhez sincs joga polgármesternek, nem döntheti el egymaga hogy mi az amit egy közgyűlés tárgyal. Mindig a mindenkori többség fogja eldönteni, hogy mik azok a témák amivel Eger megválasztott képviselői foglalkozni kötelesek és nem egy személyben a polgármester. Ugyanez igaz a vég nélküli beszédeire, vádaskodásra az üléseken. A kormányhivatal kimondta azt is állásfoglalásban, hogy a polgármester jogszerűtlenül jár el amikor az alapokmánytól eltérően, korlátlan számban és végtelen időkeretben felszólal – magyarázta. Hozzátette, nem csak erkölcstelen de jogszerűtlen is a polgármester viselkedés.