Ingyenes melanóma-szűrést szervez a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezete július 30-án 10 és 15 óra között a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon, tájékoztatta portálunkat Tóth Lászlóné, az alapszervezet elnöke.

– Gyöngyösön első alkalommal szervez a rákellenes liga nagy nyilvánosság előtt ilyen szűrést. Vizsgálatokat már korábban is kezdeményeztünk a bőrben lévő, pigment termelő sejtekből kialakuló rosszindulatú daganat szűrésére, most azonban azért esett a strandra a választásunk, mert az erős nyári napsugárzásnak kitett bőrt fenyegető veszélyekre is felhívhatjuk egyben a figyelmet. Reméljük, minél többen élnek a lehetőséggel, hiszen nem orvosi rendelőben, hanem kikapcsolódás, fürdőzés közben, de mégis kulturált körülmények között kerülhet sor a vizsgálatra. A szűrést dr. Kirschner Ágnes bőrgyógyász főorvos végzi majd – foglalta össze Tóth Lászlóné.