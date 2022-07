Az eseményen beszédet mondott többek között Magyar Csilla, Kisköre polgármestere, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Tisza-tó miniszteri biztosa, valamint Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője.

Hazai és európai uniós forrásból befejeződött annak a hét vízügyi nagy műtárgynak a fejlesztése, melyekre összesen 13,8 milliárd forintot kötöttek. A kivitelező konzorcium Baján, Dunakilitnél, Nicken, Budapesten, Kiskörénél, Górnál, Tiszavasvárinál hajtotta végre rekonstrukciós munkáit. A felújított építmények alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez, javításához szükséges rekonstrukciós munka is kiemelkedő jelentőségű volt – közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A szervezet működési területén az idén negyvenkilenc éves kiskörei vízlépcsőt újították fel. A duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön rendbe hozták a vasbeton felületeket, a fémszerkezeteket, a gépészeti és a villamos berendezéseket.

Megtörtént a pilléreket, a darupályát, a nyílásokat, a pillér helyiségeket, a hajózsilipet és a hídszerkezetet érintően a betonfelületek javítása és korrózióvédelme, a dilatációs egységek cseréje, valamint részben megújult az üzemi híd útburkolata. A gépészeti rekonstrukció ezen kívül magába foglalta a hajózsilip berendezéseinek és szerelvényeinek cseréjét.

A fejlesztés része volt továbbá a duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön lévő daruk felújítása, korrózióvédelme, távvezérlő és biztonságtechnikai berendezéseinek korszerűsítése is. A kiskörei vízlépcső a Tisza-tó szíve, napjainkban is meghatározó szerepet tölt be a térség gazdasági életében – áll a vízügyi igazgatóság közleményében.