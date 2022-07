Augusztus elsejétől a kormány csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat. Annak, aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az úgynevezett lakossági piaci áron kell megfizetnie a többletet. Ez az ár az áram esetében a rezsicsökkentett ár csaknem kétszerese, a gáz esetében viszont több mint hétszerese. Alighanem minden családban elindult a számolgatás a döntés bejelentése óta, hol lehetne meghúzni a nadrágszíjat a háztartás költségeinek lefaragására. A háztartási gépeink, ha nem figyelünk rájuk, igazi pénzfalók lehetnek. Energiatakarékos használatukkal azonban nemcsak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kímélhetjük.

Batki István káli egyéni vállalkozó háztartási gépek értékesítésével és javításával foglalkozik. Mint elmondta, az emberek szívesen cserélnék háztartási készülékeiket energiatakarékosra, és megtette eddig is, aki megengedhette magának.

– Az árak viszont az utóbbi hónapokban folyamatosan meredeken emelkednek – közölte Batki István. – Ez minden eszköz esetében igaz. A covid alatt már hallhattunk a világgazdaság gyártási és kereskedelmi zavarairól, tudtuk, hogy rossz következményei lesznek. Tavasz óta azzal szembesülök, hogy 2-3 hetente emelkedik a háztartási gépek ára. Van olyan hűtőszekrény, amit másfél hete 89 ezer forintért adtam el, ma 112 ezer az ára. A legolcsóbb automata mosógép másfél hónap alatt 88 ezer forintról 108 ezerre drágult. Ha egy vásárló ma megrendel tőlem egy árut, már csak nagyságrendileg tudok árat mondani, hogy mennyiért lehet a nagykereskedelemben hozzájutni. Az áremelkedés nemcsak a járvány utóhatása, az ukrajnai háború is árfelhajtó tényező, rengeteg végterméket ugyanis Oroszországban szerelnek össze, még ha világszínvonalú nemzetközi cégek gyártják is a gépek alkatrészeit – fogalmazott Batki István.

– A legnagyobb energiafogyasztók a háztartásban a fagyasztók és a villanybojler. Utóbbin nem nagyon lehet spórolni, van egy teljesítmény, ami adott vízmennyiség felmelegítéséhez szükséges. Akkor lehet olcsóbban használni, ha nem 75-80 fokosra melegíti a gép a vizet, hanem 10-15 fokkal alacsonyabbra állítjuk be a hőfokot. Nagyobb családoknál viszont ez nem megoldás, mert a sorban utolsóként megfürdőknek nem marad elég meleg víz. A fagyasztó-, a hűtőszekrény esetében viszont az új gép használata akár kevesebb, mint fele fogyasztást eredményez. A most 15-20 éves hűtőszekrények, fagyasztóládák annak idején nagyon jó minőségűek voltak, de idővel több probléma adódik velük. Egyrészt, eleve nagyobb fogyasztású motor működteti őket, mint a mai gyártásúakat, másrészt, korosodtak bennük a szigetelők. Folyamatosan vetemedik az ajtózáró profilgumi, valamint a hűtőtestben lévő szigetelőanyag. Emiatt egyre jobban kiengedi a hideget, s megy be a meleg. Ezt a tulajdonos nem veszi észre, mert a gép jól fagyaszt, rendben világítanak rajta a kijelzők. Csakhogy adott esetben nem húsz percet működik naponta ahhoz, hogy meglegyen a kellő teljesítmény, hanem, mondjuk, harmincat. Éves szinten ez már sok. A 15-20 éves fagyasztók újkori fogyasztása az eltelt évtizedek alatt emiatt 30-40 százalékkal is megnőhetett mára – emelte ki Batki István.

A szakember hozzátette, sok helyen találkozik még régi, képcsöves televízióval. Szerinte azt mindenképpen érdemes LED tévére cserélni, mert a tévézés az új készülékkel csupán harmadába-negyedébe kerül. Batki István úgy számolt, hogy aki a legfontosabb régi eszközeit most le akarja cserélni energiahatékony gépre, legalább 250-300 ezer forint legyen a zsebében. Hangsúlyozta, hogy ezzel még nem lehet megúszni augusztustól adott mértékű piaci ár fizetését, de csökkenteni lehet azon. A háztartási gépek energiahatékonyra cserélése ugyanis hosszú távú befektetés.

A nagyúti Vassné Nagy Anita szerint nem egyszerű spórolni, oda kell figyelni mindenre.

– Sokat főzök, de arra törekszem, hogy legalább két napra elég legyen az étel. A mosogatógépet is kétnaponta használom. A villanyt pedig csak ott égetem, ahol éppen vagyok, és energiatakarékos izzókat használok. A hűtő szintén energiatakarékos, a mosógép is csak tele programon megy egyszer egy héten – összegezte Vassné Nagy Anita.

A kompolti Tóth-Pál Ádám egy korszerű, energiatakarékos hűtőt vásárolt, de mint mondta, a fagyasztó cseréje is tervben van, ha lesz rá keret.

– Házunk melegvíz ellátását elektromos bojler biztosítja nappali áramon, amihez most bekötöttem egy időkapcsolót. Az összes többi felesleges áramfogyasztót, lámpákat, laptopot, számítógépet, tévét kihúztam a hálózatból. A régi izzókat már rég lecseréltem – sorolta Tóth-Pál Ádám.

Az egri Szűcs Rita arról beszélt, hogy a műszaki cikkek közül már eleve az alacsonyabb fogyasztásút vásárolja meg.

– Otthon nem használunk légkondiciónálót, mert jó a lakás hőtartása. Ha hőség van, inkább nem is főzök, hogy ne melegedjen tőle az otthonunk. Bár étteremben enni, vagy ételt hozatni sem olcsó, de így nem kell a légkondival visszahűteni a lakást. Éjszakára kikapcsoljuk az összes készüléket és a hosszabbító világításait is. Csak a szükséges ruhát vasaljuk, szárítógépet jó időben, különösen nyáron nem használunk.

A gyöngyösi Hatalyák Péter havi áramfogyasztása a még rezsizsökkentett áron számlázandó 210 kilowattóra alatt van. Mint mondta, ehhez az kellett, hogy a fagyasztóládát leállította, a hűtőszekrényt kombináltra cserélte, és energiatakarékosra cserélte a régi mosógépét.