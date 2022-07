A Csipkerózsa Tortaműhely tulajdonosa, Tombácz Viktória portálunknak elmondta, egy hónapja nyitotta meg üzletét Feldebrőn, s már ilyen rövid idő alatt is azzal szembesült, hogy megemelkedtek az alapanyagárak ahhoz képest, mint amiket márciusban kikalkulált.

– Nyolc éve dolgozom cukrászként, a mostani viszont egy kezdő vállalkozás, ráadásul vidéken, így figyelnem kell az árakra, hogy ne rugaszkodjanak el. A minőséghez ragaszkodom, nem változtatok az alapanyagokon. Ugyanúgy belga vajat és állati eredetű tejszínt használok, ebből semmiképp sem szeretnék lejjebb adni – húzta alá a cukrász.

Hozzátette, bár hétről-hétre drágábban tudja beszerezni a sütik hozzávalóit, egyelőre nem akarja megemelni az árait, inkább haszon nélkül dolgozik. Mindezt azért teszi, mert úgy gondolja, sokszor meg sem kóstolják az édességeket, ha azok "túl drágák", viszont ha már megízlelték, érezhető a különbség egy jobb és egy gyengébb minőségű desszert között. Abban bízik, a vásárlói a későbbiekben is igénylik majd a jó minőséget.

Az alapanyagok beszerzése nem minden esetben ment zökkenőmentesen számára.

– Korábban nagyáruházakban vettem meg a hozzávalókat, igaz, hogy az árstopnak köszönhetően kedvezményes áron. Ám előfordult, hogy például lisztből nem tudtam elegendőt beszerezni, ami számomra problémát jelentett. Nemrégiben leszerződtem egy beszállítóval, aki ugyan drágábban adja a termékeket, de nincs mennyiségi korlátja, ha a nála vásárolok – jegyezte meg Tombácz Viktória.

Az egri Boldizsár Cukrászda cégvezetője, Boldizsár Károly a Heolnak elmondta, tapasztalatai szerint átlagosan 30 százalékkal emelkedett az alapanyagok ára az elmúlt másfél hónapban.

Cégként nem tudják csökkentett, maximalizált áron megvenni például a lisztet vagy a cukrot. Volt olyan üzlet, ahol ki is volt írva, hogy csak háztartásoknak árusítanak. Emellett a lakossági vásárlóknak gyakran megszabják, hány csomaggal vehetnek ezekből a termékekből. A cukrászda szinte hétről-hétre magasabb áron tudja beszerezni az édességek hozzávalóit.

– Kénytelenek voltunk mi is följebb vinni az árainkat valamelyest, de bőven nem lehetett azt a volument érvényesíti a vételárban, mint amennyit az alapanyagárak emelkedése indokolt volna. Nincs abból hasznunk, hogy többe kerül egy-egy sütemény. Egyelőre kivárunk, hátha kicsit konszolidálódik a helyzet– jegyezte meg Boldizsár Károly.

Olvasónk, a feldebrői V. Varga Éva portálunknak elmondta, a hétköznapi bevásárlások alkalmával hétről-hétre azzal szembesül, hogy ugyanazért többet fizet a pénztáraknál, és a sütemények vásárlásakor is ezt tapasztalja.

– Körülbelül kéthetente szoktam Egerbe utazni, és hazafelé szívesen térek be a kedvenc cukrászdámba, ahol eddig mindig néhány szelet dobostortát kértem elvitelre. Az utóbbi hónapokban azt tapasztaltam, hogy gyorsan változnak az árak, és sajnos nem a kedvező irányba – jegyezte meg olvasónk. Egy szelet süteményért száz forinttal kérnek többet, s ez csak a néhány hónap alatt bekövetkezett változás. Eleinte csak a darabszámot csökkentettem, mostanában viszont már nem is térek be az üzletbe minden alkalommal, ha arra járok. Ahogy a mindennapi bevásárlásnál is mérlegelni kell az árak miatt, így a nassolnivalók esetében is muszáj csökkenteni a kiadásaimat, tette hozzá.