Most kiválaszthatják azt a magyar várost, ahol még nincs okoszebra telepítve, bár a rendőrségi adatok alapján nagy szükség lenne rá. A legtöbb voksot begyűjtő átkelőt okoszebrává alakítja a Generali alapítványa – hogy még biztonságosabb lehessen a közlekedés országszerte.

Éves szinten sajnos mintegy ezer ember szenved balesetet, miközben átkel a zebrán. A szerencsétlenségek leggyakoribb oka a sofőrök látóterének csökkenése, ami nagyban függ az autó sebességétől, minél gyorsabban halad valaki egy járművel, annál kisebb területen észleli a perifériáról érkező veszélyeket.

Elméletben ezek a tragédiák könnyen megelőzhetők lennének, a baleseti statisztikák szerint a sebességkorlátozó táblák és fekvőrendőrök azonban még mindig nem bizonyulnak elegendőnek. A gyalogátkelő felé közeledve ugyanis a sofőrök egy része még mindig nem a megfelelőt tempóban közlekedik.

Tavaly tavasszal a Generali a Biztonságért Alapítvány és a SafeCross közös kezdeményezésbe fogott, arra kérték az embereket, jelöljenek meg országszerte veszélyesnek ítélt gyalogátkelőhelyeket, amelyekből végül egy összesített lista született. Ezek egytől egyig olyan zebrák, ahol sok a baleset, amelyeket a szokásosnál nehezebb észrevenni, egyszóval amik mind biztonságosabbak lennének okoszebraként. Azóta két helyütt lett működik ez, de itt nem álltak meg.

Most is lehet szavazni, ezúttal két megyei átkelő is versenyben van. Az egyik Egerben található, a Kertész utca 130. szám alatt, a másik gyöngyösi, Alkotmány utca 2. számnál van.

A SafeCross okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben működik. A technológia szerencsére nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is bizonyította hatékonyságát.

Egyébként még 2009-ben Szeleczki János alpolgármester pókertudásának köszönhető, hogy az országban elsőként egy úgynevezett világító zebrával gyarapodott Eger.

A Solarmark típusú, környezetbarát, napenergiával működő lámpák a Hatvani kapu tér egyik zebrája mellé kerültek, oda, amelyik a színháztól a Telekessy út felé vezet, keresztül a négysávos Deák Ferenc úton. A lámpákat a zebra mellett az aszfaltba süllyesztve helyezték el. A lámpatestek fényérzékenyek, azaz ahogy besötétedett, akkor kezdtek világítani, figyelmeztetve az autósokat arra, hogy lassítsanak. A pókernyeremény értéke mintegy félmillió forint.