– Ősztől az Egri Tankerületi Központ által fenntartott 34 nevelési-oktatási intézményben várhatóan 10 ezer 771 tanuló kezdi meg a tanévet – tájékoztatta portálunkat Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója. – Az általános iskola első évfolyamára 1100 kisiskolás, a 9. évfolyamra közel 400 tanuló iratkozott be, többségük – 382-en – gimnáziumi nevelés-oktatásban részesülnek.

Arról is tájékozódtunk, hogy milyen felújításokat tudtak elvégezni nyáron.

– Saját költségvetési forrásból több intézményünk kazánjának a cseréje volt szükséges még a nyár elején, melyre csaknem 25 millió forintot költöttünk. Felújítottuk az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tornaterem tetőzetét 51 millió forint értékben. Mindezek mellett kisebb, karbantartás jellegű munkálatok is zajlottak több intézményünkben is közel tízmillió forintból – részletezte.

A Magyar Falu Programban öt helyszínen végeztek rekonstrukciós munkákat közel 120 millió forint értékben. Feldebrőn, Verpeléten nyílászárókat, Kerecsenden kazánt cseréltek, és tanári mosdót újítottak fel. Nagyúton szintén a mosdó lett szebb, Mezőszemerén a tetőt modernizálták.

– Több százmillió forint uniós pályázati forrást felhasználva jelenleg több helyen is zajlanak még a kivitelezések – folytatta a felsorolást az igazgató. – Poroszlón a 389 millió 980 ezer forint összköltségvetésű projektben augusztus végén fejeződnek be a kivitelezési munkálatok és reményeink szerint a gyerekek már a megújult épületben kezdhetik el az új tanévet. Egy 630 millió 284 ezer forint összköltségű projektben négy feladatellátási hely infrastrukturális fejlesztése valósul meg. Az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetben (EGYMI) tantermek, folyosói szakaszok, vizesblokkok felújítására került sor, valamint akadálymentes rámpát alakítunk ki. Folyamatban van a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egri tagintézményének épületbővítése és komplex felújítása. Az egri Mlinkó István intézményben és a hevesi Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskolában a vizesblokkok helyreállítási munkálatai is folynak még. Az ostorosi iskolában 110 millió 643 ezer forint értékű, a Hevesi József Tagiskolában Hevesen 205 millió 95 ezer forint értékű energetikai beruházásokat végzünk.

A hatvani tankerülettől lapzártánkig nem érkezett válasz.

A rendőrség is kiemelten figyeli a tanévkezdést. Eger több pontján, a Bartók téren, a Dobó István Gimnáziumnál és a Barkóczy úton irányítják majd a forgalmat a gyalogosátkelőknél.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is figyelmeztet.

– Elkezdődik az újabb iskolai tanév, ezzel pedig forgalomnövekedésre is számíthatnak a közlekedők szerte az országban. Nemcsak az iskolák környezetében, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba, településre vezető úton is megnövekszik majd a forgalom. Ezért arra figyelmeztetünk mindenkit, hogy időben induljon útnak és még figyelmesebben vezessen – írták.