– Az elmúlt két hétben több betöréses lopás is volt Felnémeten – adta hírül Bódi Zsolt, Felnémet önkormányzati képviselője. Közlése szerint tájékoztatást kért a hatóságoktól, és mint kiderült, már minden bejelentett ügyben folyik a nyomozás. Vannak gyanúsítottak, de a rendőrség kérése az, hogy minden észrevételt jelentsenek a 112-es segélyhívó számon.

– Valószínűleg először felderítik a terepet a tolvajok, tehát, ha ismeretlen embert vagy embereket látnak a lakókörnyezetükben mozogni, nézelődni, azonnal értesítsék a rendőrséget. Sőt, segítséget nyújthat a későbbiekben egy idegen autóról készített fénykép, amin jól látszik az autó rendszáma és típusa is – részletezte a városatya. Hozzátette, kéri, hogy zárják az ingatlanokat, a házakat, a melléképületeket, a garázsokat is, és ne hagyjanak szem előtt értékes tárgyakat. Tájékoztatása szerint a lakók is szerveződnek, nagyobb figyelmet összpontosítanak az utcákra, a közterekre.

Portálunk a rendőrségtől érdeklődött, hogy hány ilyen esetről van tudomásuk, ám erre még nem érkezett válasz.