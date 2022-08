Közeleg az iskolakezdés, ami remek alkalom lehet arra, hogy betérjenek Heves felújított könyvtárába. Korábban a gyermekrészleg két kisebb helyiségből állt, de falbontással növelni tudták a szűkös teret, így egy tágas, nagyobb létszámú csoportok fogadására is alkalmas terem született. A felnőttek olvasótermét kifestették, a padló cseréje is elkerülhetetlenné vált. A bibliotéka egy sikeres pályázat révén közel négymillió forint értékben új bútorokat szerzett be. Az intézménybe 16 éves kor alatt, s 70 év felett díjmentes a beiratkozás.