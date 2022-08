– Két éve májusban egy levelet kaptam azzal kapcsolatban, hogy problémák vannak a Gröber temető leomlott falával kapcsolatban. Oláh István, a fertálymesterek alkapitánya írta. A sajtóinformációkra reagálva szeretném hangsúlyozni, hogy jelenteni szoktam a bejelentéseket az illetékes irodának. Gál Sándor szakiroda vezető elmondta, bejárás, falvizsgálat, külső szemle történt, ami alapján nem igényelt azonnali beavatkozást a pénteken leomlott szakasz – mondta Minczér Gábor alpolgármester szerdán sajtótájékoztatón. Kiemelte már 2018-ban is kidőlt egy fal, most is több rész problémás.