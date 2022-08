A szokásos augusztus végi, két napos véradás zajlik a gyöngyösi Blue Box szórakoztató-központban. Verébné Godó Ildikó, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyös Területi Szervezete vezetője elmondta portálunknak, hogy a nyolcadik alkalommal szervezett esemény első napján, kedden már sokan nyújtották a karjukat. Déltől este hétig tartott az akció.

– Idősebbek és fiatalabbak is jöttek, összesen nyolcvanegyen adtak vért. Tavaly a két nap alatt 121 véradó jelent meg, van tehát remény rá, hogy szerdán a nap végére magasabb számot regisztrálhatunk. A donorok számában nincs jelentős változás a covid időszakához képest, körülbelül ugyanakkora az érdeklődés, mint korábban is. Idén a véradók ingyenes belépőt kapnak a helyszínt adó Blue Box egyik rendezvényére. A többszörös véradók egy, az első alkalommal segítők pedig két jegyet vehetnek át. Sajnos, első véradó elég kevés volt kedden. Nagyon sokan voltak viszont eddig irányított véradáson, s a gyöngyösi kórház is közölte velünk, hogy mindenképpen szeretne néhány egység vért biztosítani magának tartalékul. Szerdán 17 óráig lehetett vért adni, a maszkviselés a helyszínen kötelező volt – tájékoztatott Verébné Godó Ildikó.

Arra az esetre, ha valakinek szüksége lett volna orvosi segítségre, Dr. Grizner Enikő, a Bugát Pál Kórház belgyógyászatának rezidense volt jelen a két nap során. Mint mondta, vérnyomást is mért, illetve pár orvosi kérdés erejéig beszélt is az érkezőket.

A gyöngyösi Banka Tihamér nemcsak azért adott vért, mert az a véradó egészségére is jó hatással van.

– Egy kollégámon szeretnék segíteni, akinek vérképző szervi problémája van, és jelenleg is kórházban van. A saját egészségemen túl most mindenképpen ez a meghatározó – közölte Banka Tihamér.