A Hevesgép Kft. több éve tudatos pályázati munkával egymásra épülő sikeres projektekkel növeli kapacitását, fejleszti technológiáját azért, hogy egyre magasabb szinten tudja kielégíteni a megrendelők által támasztott megnövekedett igényeket. Már ebben az évben új fejlesztéseket vezettek be, több mint 220 millió forintból különböző eszközöket szereztek be.

Vincze Bálint igazgató-helyettes elmondta, a mezőgazdasági és erdészeti gépek gyártásával foglalkozó Hevesgép Kft. az új Fiber lézervágó gép és élhajlítógép beszerzésével növelni tudta a vevők biztonságos kiszolgálásához szükséges kapacitást.

– Az új gépek technológiája lehetővé teszi a munkafolyamatok rövidítését, a gyártási pontosság javulását. A beruházás kitűzött célja a cég gépparkjának és technológiájának bővítése. A fejlesztés eredményeként növelni tudjuk a kapacitást, amely hozzájárul a megrendelők által támasztott követelmények egyre magasabb szintű kielégítéséhez. A beruházás olyan termékek gyártását teszi lehetővé, ami minőségében és megjelenésében megállja a helyét a nemzetközi és hazai piacon is – részletezte. Ezenkívül informatikai fejlesztés is megvalósul, valamint napkollektoros rendszert is telepítenek majd a szociális épületre.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Továbbá az exportpiac egyre jelentősebb szerepe miatt szükséges a szakmai kompetenciák növelése, így négy munkatárs angol nyelvi képzésben vett részt. A vállalat méretére és dolgozói összetételére szabott szervezeti diagnosztikát vesz igénybe, amely feltárja, hogy mely területek nem működnek megfelelően és hol szükséges fejlesztés, különösen az emberi erőforrásokat illetően.

A másik projekt közel hétszázmillió forintos keretösszegű.

– A fejlesztés célja egy olyan nagyteljesítményű, szálastakarmány felszedőcsalád kidolgozása, mely valamennyi silókombájnnal kompatibilis, műszaki tartalmát tekintve alkalmazkodik és teljes mértékben kielégíti az ágazatban felmerülő speciális elvárásokat. Az új felszedőcsalád biztosítja a jelenlegi piaci igények maradéktalan kielégítését, melyre kutatásaink, elemzéseink és visszajelzéseink alapján igen nagy igény mutatkozik – taglalta az ügyvezető. A pályázat a bérköltségeket is támogatja, valamint gyártóberendezéseket is vásárolnak, egy hegesztőrobotot és egy háromtengelyes marógépet.