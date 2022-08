A szakember arról is tájékoztatott, hogy északi szomszédunknál az erdei gyümölcsöket, a málnát, az áfonyát összeszedik az utak mentén, sok esetben kifosztják a medvék éléstárát, ezért indulnak el az állatok oda, ahol több táplálékot remélnek. A hazánkba való átkóborlás oka lehet az erős erdei zavarás is. A bocsos anyamedvék pedig a hímek miatt jönnek olyan területre, ahol nem találkozhatnak velük. A hímek ugyanis, ha eléjük kerül egy bocs, megölik azt, az anyák ugyanis addig nem párosodnak, amíg a bocsukról gondoskodnak, s rendszerint két-három évig vigyáznak az utódukra. Itt nem bántják őket. Nem mellékesen a medvék szeretik a szőlőt is, így akár Eger környékén is felbukkanhatnának szüret idején.

Az aszály persze nem csak hazánkat, hanem Szlovákiát is sújtja, ott is jellemző az élelemhiány, például a szeder szemei megsülnek. Ez zavart okoz a medvék viselkedésében, nagyobb területet kell bejárniuk, hogy táplálékhoz jussanak, könnyen áttévednek a nekik nem is létező államhatáron.