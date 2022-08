A második napon a a hagyományos Mátrai Dudástalálkozót is megtartották, s a sátorban ezt követően Magos Zoltán mester séf vette át a terepet. Aktuális főzési tanácsokat, érdekes recepteket kínált, s a helyszínen főzött is Magos Zoltán, aki a fesztivál ízeibe avatta be az érdeklődőket. Mint megtudhattuk, a sült hús akkor is lehet finom, ha a színe rózsaszín. A séf kifejtette, a sütésnél, főzésnél sokkal inkább a zsírt kellene használni és minél kevesebb olajat. Így a rántotthúst is leginkább zsírban kellene elkészíteni.