Az utóbbi napokban lehullott csapadék mindenképpen hasznos volt a szőlőültetvények számára. Ez a szőlőtermelők egyöntetű véleménye. Az már más kérdés, hogy bizonyos helyeken elegendő eső esett, míg akadtak ültetvények, amelyeket éppen csak megérintett az eső.

- Egyértelműen maradandó a szárazság miatti kár a szőlőkben - jelentette ki a Heol kérdésére Kovács Zita, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. Szavai szerint igen nagy a probléma. Idő előtt megindult a levélhullás, nem növekednek a bogyók. A szakember azt is elmondta, hogy az elmúlt héten megkezdték már a szüretet a borvidéken az Irsai Olivér szedésével. Arra a kérdésünkre, hogy milyen termésre lehet számítani, a hegyközségi tanácselnök azt mondta: vegyes a kép, nehéz megmondani miként alakul.

- Borvidékünkön a Sárhegy volt a választóvonal a lehullott csapadék mennyisége szempontjából. Az Abasár, Markaz és Visonta vonalon több eső esett, szebben is mutatja magát a termés - fogalmazott.

A szakember szerint a korai fajtáknak már későn jött a csapadék, míg az olaszrizlingnek és más később érő fajtáknak, valamint a kék szőlőknek kifejezetten jót tehet. Mindent összevetve az előzetes becslések 10-15 százalékkal kevesebb lényereséget prognosztizálnak az egyébként kiemelkedő évjáratú 2021-hez képest.

- Problémát jelent, hogy a szárazság következtében nehezen cukrosodik a szőlő, hiszen kevés a folyamathoz szükséges létartalom, s a hőség miatt égnek el a savak is - tette hozzá Kovács Zita, aki úgy véli: az időjárás következményeként vélhetően berobban a szüret is, összetorlódással kell számolni. Szedni azonban muszáj, hiszen a csapadékhoz jutott muskotály a további nagy hőségben szétrepedhet, rohadhat. A munkaerőhiánnyal eddig is számolni kellett, ami most fokozottan jelentkezhet.

- Hozzá kell tenni, hogy sajnos évek óta meleg és csapadékhiányos telünk van. Ehhez társult most az aszályos nyár. A szőlő szárazságtűrő növény, de ennek is vannak határai. A később érő kék szőlőnek akár még időben érkezettnek is mondhatnánk az esőt, de sajnos nagyon picik a bogyók - mondta a hegyközségi tanács elnöke.

Az Egri Borvidéken hivatalosan a jövő héten kezdhetik meg az olaszrizling szedését - tudtuk meg a borvidék hegyközségi tanácsának elnökétől. Farkas László portálunknak elmondta: természetesen az Irsai Olivért szüretelik már, ez a fajta azonban nem tartozik azon borvidéki védett fajták közé, amelyeknek a hegybíró határozza meg, mikortól szedhető.

- Bizonyos művelési területeken a korai fajták egyértelműen szüretre érettek már. Ezt jelzi, ha elfásodott a fürtöt tartó kocsány - mondta.

A szakember szerint nem lehet még megbecsülni, hogy milyen évjáratra lehet számítani. Még az azonos művelésű ültetvények között is igen nagyok lehetnek a különbségek, amelyek a gondos, vagy kevésbé gondos művelésből erednek.