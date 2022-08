– Ma rendkívül konstruktív és konszenzusos megegyezés született. Egyetértettünk abban, hogy az egykori mezőgazdasági iskola nem lehet része a TOP Plusznak. Ráadásul az egy stratégiai fontosságú ingatlancsere tárgya. Szinten egyetértettünk abban, hogy a Templomgaléria se szerepeljen. Az óvodák és a bölcsődék felújítása, a városi zöldfelületek, a játszótér felújítása is kiemelt figyelmet kell kapjon. Fontosnak tartjuk, hogy az ipari park fejlesztését is támogassuk, valamint egyetértettünk abban, hogy az adrenalinpark megvalósítása más forrásból, akár az Aktív Magyarország Programból valósulhat majd meg. Ezt a több mint hatszázmillió forintot fordítjuk a játszótérre – mondta Mirkóczki Ádám. Hozzátette, szó volt arról is, hogy a Szépasszony-völgy megújítása is bekerül a TOP Pluszba. Mint mondta, a fejlesztési terv meg évente kétszer módosítható, ha arra szükség lenne.

Ezt a játszóteret fogják felújítani

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mint ahogy arról már beszámoltunk róla, a nyolcmilliárd forintnyi TOP Plusz forrás terve azért kerül újra a közgyűlés elé, mert a Heves Megyei Közgyűlés Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága augusztus 3-án áttekintette azt, s úgy döntött, vissza kell állítani a három prioritásból kettőnek az eredeti forráskeretét. A tervek szerint tehát a TOP Pluszból a Fenntartható városfejlesztésre 4,5 milliárd, fenntartható energiahatékonyságra 2,5 milliárd, fenntartható humán fejlesztésekre 1,2 milliárd fordítható. A három keretösszeg tehát az eredeti lesz, de az egyeztetés alapján átdolgozzák az ezeken belül szereplő projekteket, tehát egy harmadik tervezet kerül csütörtökön az egri közgyűlés elé.