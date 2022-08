– Június 30-án tárgyalta a közgyűlés az Eger Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját, illetve a TOP-forrásokkal kapcsolatos programtervet. Néhány technikai hiba miatt újra kell tárgyalni ezt. Javaslom a polgármesternek a játszótér műemléki környezethez igazodó teljes megújítását – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő kedden sajtótájékoztatón a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben.

– Abban konszenzus alakult ki, hogy a játszótér mostani állapotán fejleszteni kell, négy unoka nagyapjaként nekem is ez a véleményem. Európai szintű illemhely, mosdó és szoptatásra vagy akár szolgáltatásra alkalmas hely kialakítására is szükség van. Mindez nagyjából 600 millió forint. Úgy gondolom, ha most nem kerül be a top plusz programtervbe, akkor a következő fél évtizedben nem biztos, hogy lesz rá forrása a városnak – fogalmazott.

Hozzátette, szerinte a finanszírozást az élhető város programján belül, a projektek átcsoportosításával lehetne megoldani. Az adrenalinparkra szánt 700 millió forinthoz például hozzá lehetne nyúlni, hiszen az a projekt például megvalósulhatna az Aktív Magyarország Programon belül.