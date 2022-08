– Június 16-án és 17-én máris hittanos tábor várta az érdeklődőket az aldebrői parókián Vámos György hitoktató szervezésében. Ezután nem sokkal a szintén aldebrői alsó tagozatos munkaközösség tett ki magáért, akik Kállai Ilona tanítónő vezetésével helyben valósítottak meg napközis Erzsébet-tábort – mondta el a Hírlap kérdésére Vámosi László.

Szavai szerint a gyerekek akadályversennyel egybekötött mesedélelőttön, sportdélutánokon, néptáncfoglalkozáson, népi gyermekjátékok bemutatóján, kézművesnapon vehettek részt, ezenkívül kirándultak Egerbe és egy helyi vadásszal sétálhattak a környéken. A programokon Kállai Ilona, Darányiné Csintalan Márta, Csulák Ibolya, Tóthné Vágner Ildikó és Somi Olga pedagógusok vállaltak aktív szerepet, míg szép számban segítők is akadtak Bocskai Gabriella, Seszták Ernőné, Tóth Krisztina, Balogh Anita, Pásztor Szilvia, Kerek Abigél és Kerek Martin személyében.

– Csaknem két évtizede, 2003-tól rendezik meg nyaranta a kézművestábort Kápolnán, a Kápolna Községért Közalapítvány jóvoltából. A tábor óriási népszerűségnek örvend. Idén július 11. és 15. között ötvenöt gyermek vett részt az iskola valamennyi intézményéből – Kápolnáról, Aldebrőről, Feldebrőről – a tizenegy kézműves által kínált programokon a Kápolnai Tájházban – fogalmazott az intézményvezető. Hozzátette: a nemrégiben leköszönő dr. Bereczné dr. Huszár Éva kuratóriumi elnöktől a feladatot átvevő Kecskésné Kerékgyártó Andrea elmondása alapján a gyerekeknek lehetett agyagozni, fát faragni, festeni, gyöngyből kulcstartót készíteni, cérnaképet és gyöngyfát készíteni, krepp-papírból virágot mintázni. Az élményekben gazdag hét kiállítással zárult a Tájházban, ahová a szülők és nagyszülők is eljöttek és megcsodálhatták a gyerekek által készített remekeket. A programon az iskola csaknem minden kápolnai, aldebrői és feldebrői pedagógusa felügyeletet vállalt.

– Némi szusszanás után, július 24. és 29. között az aldebrői tanulók mehettek a Balaton-parti Zánkára, ahol ott­alvós Erzsébet-­táborban vehettek részt. Itt a fürdésen kívül sétahajózás, kenuzás, ásványfoglalkozás, klasszikus és modern zenei bemutató, elsősegélynyújtó óra, strandröplabda-bajnokság, koncertek, a digitális világ fejlődését ismertető foglalkozás, tűzijáték és egy lézerharcerdő tette emlékezetessé a hetet – sorolta az igazgató, aki hozzátette, a pedagógusok közül Pék Erika, Tóthné Horváth Györgyi, Bodnár Andrea és Vámos György vállalták a gyerekek kíséretét és a gyakorlatilag napi 24 órás felügyeletét.

Kitért arra is, hogy a tanárok egyike, Tóthné Horváth Györgyi miként összegezte a tábor tapasztalatait: „A gyerekek, kevés kivételtől eltekintve, nekünk szót fogadva, egymást segítve töltötték ezt a hetet. Ez a legfontosabb egy táborozás során, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól érezze mindenki magát. Boldog vagyok, hogy tudtak egymásra figyelni, tolerálták egymás hibáit, a nagyok figyeltek a kisebbekre. Nekem ez volt a legjobb élmény a tábor során. Úgy gondolom, nagyon sok pozitív élménnyel tértek haza. A programok, amiken részt vettünk, érdekesek, izgalmasak, tartalmasak voltak. Bár elfáradtam a hat nap alatt, örülök, hogy részese lehettem.”

Vámosi László szavai szerint Kápolna is sikeresen pályázik már évek óta az Erzsébet-táborokra. Ezen a nyáron július 31. és augusztus 5. között jutott el innen 37 tanuló, szintén Zánkára, Vitkovics Edina, Molnár Ildikó, Dománszkiné Krisztián Mária és Bakondi Roland kíséretében. A kötelező és a szabadon választott programok közül három témakör köré csoportosítva próbált a csapat érdekes és feledhetetlen élményeket adó programok közül választani.

– Vitkovics Edina beszámolója alapján a vizes vetélkedő igazi egységgé formálta a résztvevőket, mint az éjjeli kalandos bátorságpróba is. A gyerekek megtanulhatták az elsősegélynyújtás alapjait, de a szinkronszínészek hivatását is kipróbálhatták. A Fővárosi Nagycirkusz artistákat, kötéltáncosokat, kutyaidomárokat, zsonglőröket és bohócokat felvonultató műsora által világraszóló élménnyel gazdagodhattak. Külön siker volt a már elballagó kápolnai nyolcadikosok strandröplabda-bajnokságon elért első helyezése. Az iskola jövőre is szeretne örömet okozni az ide járóknak, ismét pályázni fog az Erzsébet-tábor programjaira – tette hozzá az iskola igazgatója.